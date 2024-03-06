Профитроли с шоколадным кремом приведут в восторг любимых женщин

Рецепт профитролей с шоколадным кремом предлагает идеальное сочетание легкого заварного теста и насыщенной шоколадной начинки, завершающегося взбитыми сливками.
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Этот вариант рецепта от сайта "Лайфхакер.ру" позволит приготовить четыре порции восхитительных профитролей.
Ингредиенты:
— 150 г сливочного масла,
— 240 мл воды,
— 0,5 чайной ложки соли,
— 150 г муки,
— 4-5 яиц,
— 480 мл молока,
— 150 г сахара,
— 25 г какао-порошка,
— 25 г кукурузного крахмала,
— 4 желтка,
— 240 мл взбитых сливок.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 220 °C и приготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой.
В кастрюле соедините масло, воду и соль. Доведите до кипения, затем добавьте муку и активно помешивайте до образования однородного теста, который начнет отставать от стенок кастрюли. Продолжайте готовить еще 1 минуту.
Перенесите тесто в миску и остудите немного. Затем добавьте яйца по одному, следя за консистенцией теста — оно должно слегка спадать с ложки треугольником. Количество яиц может варьироваться в зависимости от нужной консистенции.
Переложите приготовленное тесто в кондитерский мешок и сформируйте на противне небольшие заготовки, оставляя между ними промежуток примерно 5 см.
Поместите противень в разогретую духовку и выпекайте профитроли в течение 10 минут. Затем снизьте температуру до 160 °C и продолжайте выпекание еще около 20 минут, пока профитроли не приобретут золотистый оттенок. Остудите их, избегая открывания духовки в процессе.
В кастрюле соедините молоко, сахар, какао-порошок и кукурузный крахмал. Доведите смесь до кипения и варите ее 1 минуту.
Взбейте желтки в отдельной миске, затем постепенно влейте в них около 1 стакана молочной смеси, продолжая помешивать.
Перенесите полученную смесь в кастрюлю с оставшимся молоком. Готовьте смесь на небольшом огне, помешивая, пока она не загустеет. Добавьте масло и полностью остудите.
Взбейте сливки до мягких пиков с помощью миксера, затем введите их в остывший крем, аккуратно перемешивая лопаткой.
Отрежьте верхушки профитролей, наполните их приготовленным шоколадным кремом с помощью кондитерского мешка и закройте верхушками.
Готовые профитроли с шоколадным кремом готовы к подаче. Порадуйте себя и близких этим изысканным десертом, наслаждаясь сочетанием легкого и воздушного теста с аппетитным шоколадным кремом.
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