Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент Маки Саал распустил правительство страны и назначил нового премьер-министра
В Перми женщина не успела сесть в автобус и разбила палкой дверь
Успех и надежды Remedy: Control и Alan Wake 2
Дискуссия о количестве яиц на завтрак: факты и мифы
Эксперт Сюсин рассказал, можно ли застраховать домашнее животное при авиаперелете
Как выращивать рассаду баклажанов
Таксист поссорился с клиенткой из-за собаки и остался без работы
Вяльбе предложила вркчать олимпийские медали посмертно
New York Post: испанские полицейские меняют пол, чтобы получать льготы для женщин
Профитроли с шоколадным кремом приведут в восторг любимых женщин

Профитроли с шоколадным кремом: нежное заварное тесто и воздушный крем на сливках

2:47
Еда

Рецепт профитролей с шоколадным кремом предлагает идеальное сочетание легкого заварного теста и насыщенной шоколадной начинки, завершающегося взбитыми сливками.

Профитроли с шоколадным кремом: нежное заварное тесто и воздушный крем на сливках
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот вариант рецепта от сайта "Лайфхакер.ру" позволит приготовить четыре порции восхитительных профитролей.

Ингредиенты:

— 150 г сливочного масла,

— 240 мл воды,

— 0,5 чайной ложки соли,

— 150 г муки,

— 4-5 яиц,

— 480 мл молока,

— 150 г сахара,

— 25 г какао-порошка,

— 25 г кукурузного крахмала,

— 4 желтка,

— 240 мл взбитых сливок.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220 °C и приготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой.
  2. В кастрюле соедините масло, воду и соль. Доведите до кипения, затем добавьте муку и активно помешивайте до образования однородного теста, который начнет отставать от стенок кастрюли. Продолжайте готовить еще 1 минуту.
  3. Перенесите тесто в миску и остудите немного. Затем добавьте яйца по одному, следя за консистенцией теста — оно должно слегка спадать с ложки треугольником. Количество яиц может варьироваться в зависимости от нужной консистенции.
  4. Переложите приготовленное тесто в кондитерский мешок и сформируйте на противне небольшие заготовки, оставляя между ними промежуток примерно 5 см.
  5. Поместите противень в разогретую духовку и выпекайте профитроли в течение 10 минут. Затем снизьте температуру до 160 °C и продолжайте выпекание еще около 20 минут, пока профитроли не приобретут золотистый оттенок. Остудите их, избегая открывания духовки в процессе.
  6. В кастрюле соедините молоко, сахар, какао-порошок и кукурузный крахмал. Доведите смесь до кипения и варите ее 1 минуту.
  7. Взбейте желтки в отдельной миске, затем постепенно влейте в них около 1 стакана молочной смеси, продолжая помешивать.
  8. Перенесите полученную смесь в кастрюлю с оставшимся молоком. Готовьте смесь на небольшом огне, помешивая, пока она не загустеет. Добавьте масло и полностью остудите.
  9. Взбейте сливки до мягких пиков с помощью миксера, затем введите их в остывший крем, аккуратно перемешивая лопаткой.
  10. Отрежьте верхушки профитролей, наполните их приготовленным шоколадным кремом с помощью кондитерского мешка и закройте верхушками.

Готовые профитроли с шоколадным кремом готовы к подаче. Порадуйте себя и близких этим изысканным десертом, наслаждаясь сочетанием легкого и воздушного теста с аппетитным шоколадным кремом.

Профитроли с шоколадным кремом | Без глютена
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Какие растения никогда не нужно удобрять золой
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Салат с яйцами, яблоками и сыром: прекрасная закуска для праздничного стола
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Последние материалы
New York Post: испанские полицейские меняют пол, чтобы получать льготы для женщин
Немецкий политолог-консерватор призвал молиться за мир
Прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Жена Стаса Михайлова отреагировала на слова Пугачёвой
Кровохлёбка — заметное растение с красивыми соцветиями
Владимир Путин признал, что СССР распался в силу внутренних причин
ЮАР обратилась в суд ООН в связи с надвигающимся голодом в Газе
Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к весне
Почему нельзя давать кошкам рыбу
Уровень счастья в бедных странах оказался выше, чем в развитых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников