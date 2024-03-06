Профитроли с шоколадным кремом приведут в восторг любимых женщин

Профитроли с шоколадным кремом: нежное заварное тесто и воздушный крем на сливках

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт профитролей с шоколадным кремом предлагает идеальное сочетание легкого заварного теста и насыщенной шоколадной начинки, завершающегося взбитыми сливками.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот вариант рецепта от сайта "Лайфхакер.ру" позволит приготовить четыре порции восхитительных профитролей.

Ингредиенты:

— 150 г сливочного масла,

— 240 мл воды,

— 0,5 чайной ложки соли,

— 150 г муки,

— 4-5 яиц,

— 480 мл молока,

— 150 г сахара,

— 25 г какао-порошка,

— 25 г кукурузного крахмала,

— 4 желтка,

— 240 мл взбитых сливок.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 °C и приготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой. В кастрюле соедините масло, воду и соль. Доведите до кипения, затем добавьте муку и активно помешивайте до образования однородного теста, который начнет отставать от стенок кастрюли. Продолжайте готовить еще 1 минуту. Перенесите тесто в миску и остудите немного. Затем добавьте яйца по одному, следя за консистенцией теста — оно должно слегка спадать с ложки треугольником. Количество яиц может варьироваться в зависимости от нужной консистенции. Переложите приготовленное тесто в кондитерский мешок и сформируйте на противне небольшие заготовки, оставляя между ними промежуток примерно 5 см. Поместите противень в разогретую духовку и выпекайте профитроли в течение 10 минут. Затем снизьте температуру до 160 °C и продолжайте выпекание еще около 20 минут, пока профитроли не приобретут золотистый оттенок. Остудите их, избегая открывания духовки в процессе. В кастрюле соедините молоко, сахар, какао-порошок и кукурузный крахмал. Доведите смесь до кипения и варите ее 1 минуту. Взбейте желтки в отдельной миске, затем постепенно влейте в них около 1 стакана молочной смеси, продолжая помешивать. Перенесите полученную смесь в кастрюлю с оставшимся молоком. Готовьте смесь на небольшом огне, помешивая, пока она не загустеет. Добавьте масло и полностью остудите. Взбейте сливки до мягких пиков с помощью миксера, затем введите их в остывший крем, аккуратно перемешивая лопаткой. Отрежьте верхушки профитролей, наполните их приготовленным шоколадным кремом с помощью кондитерского мешка и закройте верхушками.

Готовые профитроли с шоколадным кремом готовы к подаче. Порадуйте себя и близких этим изысканным десертом, наслаждаясь сочетанием легкого и воздушного теста с аппетитным шоколадным кремом.