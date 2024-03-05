Уха из мойвы по-сахалински: сытный рыбный суп

Оригинальный рецепт супа для тех, кто любит мойву

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Мойва является превосходным и наиболее доступным источником омега-3 жирных кислот, которые необходимы для поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы, снижения уровня вредного холестерина в крови и улучшения мозговой активности.

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Уха из мойвы содержит весь спектр витаминов группы B, витамин D, такие микроэлементы, как селен, фосфор, йод, которые способствуют поддержанию здоровья костей, нервной системы и щитовидной железы, рассказывает читателям Pravda.Ru врач-терапевт, кардиолог ООО "Лахта Клиника" Людмила Фролова.

Также, поскольку мойва относится к маложирным сортам рыбы, уха из неё оказывается легким, но в то же время насыщенным бульоном, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами без излишней калорийности. Это делает её отличным выбором для тех, кто следит за своим весом или придерживается диеты.

Уха из мойвы не просто утоляет голод и радует вкусовые рецепторы, но и вносит значительный вклад в поддержание и укрепление здоровья, делая её идеальным выбором для любителей здорового питания.

Уха из мойвы по-сахалински

Ингредиенты:

Мойва — 700 г

Соевый соус - 2-3 ст. л.

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1/2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Лук зеленый — 2 веточки.

Зелень (укроп и петрушка сушеная) — 1 ч. л.

Лист лавровый — 1 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Рыбу вымыть, обрезать плавники, хвост и голову.

Промыть, убрав черную пленку (может дать горечь).

Вскипятить 2 литра воды. Картофель и морковь почистить, нарезать и выложить в кастрюлю. Варить 10 минут.

Параллельно обжарить репчатый лук, добавить соевый соус, протушить в нем лук пару минут.

Выложить в кастрюлю луковую смесь, добавить сушеную зелень, лавровый лист и черный перец. Посолить по вкусу. Варить 5 минут.

Добавить рыбу и мелко нарезанный зеленый лук.

Дать закипеть и убрать с огня.