Уха из мойвы по-сахалински: сытный рыбный суп

Мойва является превосходным и наиболее доступным источником омега-3 жирных кислот, которые необходимы для поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы, снижения уровня вредного холестерина в крови и улучшения мозговой активности.
Уха из мойвы содержит весь спектр витаминов группы B, витамин D, такие микроэлементы, как селен, фосфор, йод, которые способствуют поддержанию здоровья костей, нервной системы и щитовидной железы, рассказывает читателям Pravda.Ru врач-терапевт, кардиолог ООО "Лахта Клиника" Людмила Фролова.
Также, поскольку мойва относится к маложирным сортам рыбы, уха из неё оказывается легким, но в то же время насыщенным бульоном, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами без излишней калорийности. Это делает её отличным выбором для тех, кто следит за своим весом или придерживается диеты.
Уха из мойвы не просто утоляет голод и радует вкусовые рецепторы, но и вносит значительный вклад в поддержание и укрепление здоровья, делая её идеальным выбором для любителей здорового питания.
Ингредиенты:
Время приготовления: 30 минут.
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