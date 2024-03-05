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Польза и вред квашеной капусты: мнение эксперта

Кому нельзя есть квашеную капусту

1:41
Еда

Квашеная капуста — это чрезвычайно полезный продукт, который содержит в себе огромное количество полезных нутриентов. Она богата клетчаткой, пищевыми волокнами, а также содержит в себе витамины группы С, В и Е, калий, кальций, цинк, селен, железо, йод, фосфор и натрий. Благодаря такому составу квашеная капуста способствует поддержанию водно-солевого баланса и уровня сахара в крови, стабилизирует артериальное давление, поддерживает нормальное пищеварение.

Кому нельзя есть квашеную капусту
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Ingo Franke is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако, несмотря на всю пользу, существуют заболевания, при которых употребление квашеной капусты может быть противопоказано, отмечает бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей "Теплые Беседы" Тамара Мосева.

"В первую очередь это касается людей с патологиями пищеварительной системы, такими как язвенная болезнь, гастрит, панкреатит. Употребление квашеной капусты может вызвать обострение и ухудшить состояние", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

Не стоит забывать, что с возрастом организм становится более уязвимым к различным продуктам, и что полезно для молодых людей, может быть нежелательным для людей старшего возраста. Например, высокая кислотность квашеной капусты может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка у пожилых людей и усугубить существующие проблемы с пищеварением. Употребление квашеной капусты следует ограничить при синдроме раздраженного кишечника, добавляет Мосева.

Тем не менее исключать квашеную капусту из рациона полностью не стоит, ведь она обладает пробиотическими свойствами, способствует нормализации микрофлоры кишечника и улучшает пищеварение.

Польза квашеной капусты для организма
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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