Зелёный суп с тортеллини: полезен для диабетиков

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Лёгкий зелёный суп с тортеллини: прямо как в Италии

1:37
Еда

Основу для этого супа готовят заранее и хранят в отдельных контейнерах, чтобы можно было легко взять с собой обед. Выложите шпинат поверх песто, чтобы создать барьер, который не позволит тортеллини намокнуть. Когда вы будете готовы насладиться блюдом, просто добавьте бульон и разогрейте его в микроволновке. В этом рецепте мало насыщенных жиров, о которых следует знать людям с определенными заболеваниями, такими как диабет, и содержится здоровое количество углеводов для поддержания стабильного уровня сахара в крови.

Лёгкий зелёный суп с тортеллини: прямо как в Италии
Фото: eatingwell.com by EN CAUSEY

Лёгкий зелёный суп с тортеллини

Ингредиенты:

  • 4 столовые ложки базиликового песто
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 2 чашки охлажденных тортеллини со шпинатом и сыром
  • 1 упаковка нарезанного шпината
  • 1 чашка замороженного зеленого горошка
  • 1/2 стакана зеленого лука
  • 3 стакана несоленого овощного бульона

Приготовление:

  • Разложите соус песто и лимонный сок по 4 банкам для консервирования или герметичным контейнерам, которые можно использовать в микроволновой печи, перемешайте.
  • Выложите в каждую банку 1/2 стакана тортеллини, 1/4 стакана шпината, 1/4 стакана гороха и 2 столовые ложки зеленого лука. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на срок до 3 дней.
  • Чтобы приготовить суп: добавьте в банку 3/4 стакана бульона, разогревайте в микроволновой печи без крышки на высокой мощности, пока суп не станет горячим, а тортеллини не станет мягким, от 4 до 5 минут. Перед подачей дайте остыть в течение 5 минут.
Суп с цукини и тортеллини
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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