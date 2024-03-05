Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога

Сухофрукты давно завоевали популярность среди любителей здорового питания и сторонников активного образа жизни. Насколько полезны эти сладкие лакомства на самом деле — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.
Сухофрукты содержат в себе множество полезных веществ, которые могут оказать благоприятное воздействие на организм. Вот почему они полезны:
Но не стоит забывать и о вреде, который может принести продукт. Рекомендуется съедать столько сухофруктов в день, сколько вы бы съели свежих фруктов. Не злоупотребляйте ими. Людям с сахарным диабетом стоит быть особенно осторожными.
"Зачастую сухофрукты обрабатывают минеральными маслами или диоксидом серы, за счет этого они выглядят более привлекательно и блестят. Стоит запомнить, что чем менее привлекательны сухофрукты внешне, тем они более натуральные. Перед употреблением всегда замачивайте или промывайте их. Выбирайте качественные сухофрукты без добавления сахара и консервантов, при покупке обращайте внимание на состав, натуральность, внешний вид и герметичность упаковки", — отмечает эксперт.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.