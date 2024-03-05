Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога

Так ли полезны сухофрукты, как принято считать

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Сухофрукты давно завоевали популярность среди любителей здорового питания и сторонников активного образа жизни. Насколько полезны эти сладкие лакомства на самом деле — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Фото: Own work by Freshfruitturkey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сухофрукты содержат в себе множество полезных веществ, которые могут оказать благоприятное воздействие на организм. Вот почему они полезны:

Улучшают пищеварение. Большое количество пищевых волокон помогает кишечнику работать правильно и выводить токсины.

Поддерживают иммунную систему. Обилие в составе витаминов B, C и минералов, которые необходимы для здорового иммунитета.

Дают энергетический заряд. Природный сахар, содержащийся в сухофруктах, быстро усваивается организмом и обеспечивает прилив сил.

Содержат антиоксиданты. Защищают клетки от действия свободных радикалов и предотвращают развитие различных болезней, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Но не стоит забывать и о вреде, который может принести продукт. Рекомендуется съедать столько сухофруктов в день, сколько вы бы съели свежих фруктов. Не злоупотребляйте ими. Людям с сахарным диабетом стоит быть особенно осторожными.

"Зачастую сухофрукты обрабатывают минеральными маслами или диоксидом серы, за счет этого они выглядят более привлекательно и блестят. Стоит запомнить, что чем менее привлекательны сухофрукты внешне, тем они более натуральные. Перед употреблением всегда замачивайте или промывайте их. Выбирайте качественные сухофрукты без добавления сахара и консервантов, при покупке обращайте внимание на состав, натуральность, внешний вид и герметичность упаковки", — отмечает эксперт.