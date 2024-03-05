Оригинальный рецепт морковного крем-супа от шеф-повара

Морковный суп популярен среди тех, кто следит за здоровьем — он не только легкий в приготовлении, но и полезный. Основной ингредиент — морковь — повышает иммунитет, улучшает зрение и пищеварение. Кроме того, это диетическое блюдо — в порции супа чуть больше 100 калорий. Рецептом морковного супа поделился с читателями Pravda.Ru шеф-повар Raw to Go в гастроквартале "Три вокзала. Депо" Артем Галич.
Ингредиенты (2-3 порции):
Приготовление:
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.