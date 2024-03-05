Шеф-повар Сидоркин рассказал, кому не стоит увлекаться азиатскими супами

К чему может привести увлечение азиатскими блюдами

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Известно, что азиатская кухня — пикантная, добавление острых специй обусловлено климатом жарких стран, где активно и быстро развиваются разные инфекции. Острая же еда убивает микробы. Однако многим россиянам блюда азиатской кухни могут не подойти, предупреждает шеф-повар ресторана LEROY Денис Сидоркин.

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"Людям, которые страдают гастритом, у которых диагностирована язва, нежелательно употреблять азиатские супы. Им желательно соблюдать диету, сидеть, грубо говоря, на курином бульончике. Однако в целом в азиатских супах я не вижу ничего страшного. Если у вас нормальное здоровье, то вам ничего не грозит", — отмечает эксперт в интервью Pravda.Ru.

Считается, что острую пищу любили императоры в Китае, при этом они были долгожителями. Есть сведения, что им чуть ли не с рождения давали острый перец. Примерно в 2000 году проводился кулинарный эксперимент во французской кухне, там многие шеф-повара стали добавлять кайенский перец даже в десерты.

Однако эксперт напоминает, что все хорошо в меру, острые азиатские супы имеют право быть, от случая к случаю, однако чрезмерно увлекаться ими не стоит. Недаром же говорят, что человеку полезна кухня того региона, где он родился.