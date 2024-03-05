Врач Кутушов назвал продукты, которые снимают отёки

Отёки и не только: чем опасен дефицит белка в организме

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Отеки могут являться сигналом дефицита важного вещества в рационе — протеина, отмечает врач-токсиколог ICDMC, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Протеины в крови, особенно альбумины, являются ключевыми молекулами, обеспечивающими онкотическое давление — сила, которая удерживает жидкость внутри сосудов. Когда уровень белка в крови падает (например, из-за недостаточного поступления протеинов с пищей), онкотическое давление снижается, и жидкость может выходить из сосудов в окружающие ткани, вызывая отеки", — рассказывает читателям Pravda.Ru врач.

Помимо этого, белок необходим для роста и регенерации тканей, включая мышцы, кожу и органы. Также многие антитела и энзимы, отвечающие за защиту организма, являются белками.

Отеки в результате дефицита белка чаще всего проявляются в виде опухания частей тела, таких как ноги, руки или лицо. Возможно появление отеков в области живота или тканей вокруг глаз.

Основными источниками протеина в рационе являются:

мясо,

рыба,

молочные продукты (творог, сметана, йогурт),

яйца,

бобовые и орехи.

Недостаток протеина может привести не только к отекам, но и ослаблению мышц, снижению иммунитета и другим проблемам со здоровьем.

Для предотвращения отеков рекомендуется следить за балансом питания и включать в рацион разнообразные источники белка, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами.