Врач Кутушов назвал продукты, которые снимают отёки

Отеки могут являться сигналом дефицита важного вещества в рационе — протеина, отмечает врач-токсиколог ICDMC, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
"Протеины в крови, особенно альбумины, являются ключевыми молекулами, обеспечивающими онкотическое давление — сила, которая удерживает жидкость внутри сосудов. Когда уровень белка в крови падает (например, из-за недостаточного поступления протеинов с пищей), онкотическое давление снижается, и жидкость может выходить из сосудов в окружающие ткани, вызывая отеки", — рассказывает читателям Pravda.Ru врач.
Помимо этого, белок необходим для роста и регенерации тканей, включая мышцы, кожу и органы. Также многие антитела и энзимы, отвечающие за защиту организма, являются белками.
Отеки в результате дефицита белка чаще всего проявляются в виде опухания частей тела, таких как ноги, руки или лицо. Возможно появление отеков в области живота или тканей вокруг глаз.
Основными источниками протеина в рационе являются:
Недостаток протеина может привести не только к отекам, но и ослаблению мышц, снижению иммунитета и другим проблемам со здоровьем.
Для предотвращения отеков рекомендуется следить за балансом питания и включать в рацион разнообразные источники белка, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
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