Врач Кутушов назвал продукты, которые снимают отёки

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Отёки и не только: чем опасен дефицит белка в организме

1:33
Еда

Отеки могут являться сигналом дефицита важного вещества в рационе — протеина, отмечает врач-токсиколог ICDMC, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Отёки и не только: чем опасен дефицит белка в организме
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Протеины в крови, особенно альбумины, являются ключевыми молекулами, обеспечивающими онкотическое давление — сила, которая удерживает жидкость внутри сосудов. Когда уровень белка в крови падает (например, из-за недостаточного поступления протеинов с пищей), онкотическое давление снижается, и жидкость может выходить из сосудов в окружающие ткани, вызывая отеки", — рассказывает читателям Pravda.Ru врач.

Помимо этого, белок необходим для роста и регенерации тканей, включая мышцы, кожу и органы. Также многие антитела и энзимы, отвечающие за защиту организма, являются белками.

Отеки в результате дефицита белка чаще всего проявляются в виде опухания частей тела, таких как ноги, руки или лицо. Возможно появление отеков в области живота или тканей вокруг глаз.

Основными источниками протеина в рационе являются:

  • мясо,
  • рыба,
  • молочные продукты (творог, сметана, йогурт),
  • яйца,
  • бобовые и орехи.

Недостаток протеина может привести не только к отекам, но и ослаблению мышц, снижению иммунитета и другим проблемам со здоровьем.

Для предотвращения отеков рекомендуется следить за балансом питания и включать в рацион разнообразные источники белка, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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