Маффины в микроволновке: выпекаются и подаются очень просто — в чашках!

Маффины в чашке — это простой и оригинальный десерт, который готовится очень быстро. А подаются эти маффины от kp. ru в тех же чашках, что и выпекаются, что очень удобно!
Фото: flickr.com by Le living and co. is licensed under CC BY 2.0.
Вам потребуются следующие ингредиенты:
4 столовые ложки муки,
4 столовые ложки сахарного песка,
4 столовые ложки молока,
1 яйцо,
2 столовые ложки какао-порошка,
20 г сливочного масла,
взбитые сливки по желанию и любые ягоды для украшения.
Приготовление
В миску добавьте муку, сахар, яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и какао-порошок. Взбейте все ингредиенты с помощью миксера.
Разложите полученную смесь по стаканчикам, которые пригодны для использования в микроволновой печи. Наполните стаканчики до середины, так как тесто будет расширяться при нагревании.
Выпекайте маффины в микроволновке на максимальной мощности примерно 3-4 минуты. Проверьте готовность деревянной палочкой или чистой ножом.
Украсьте готовые маффины взбитыми сливками и любимыми ягодами.
Можете поэкспериментировать с выбором ягод, добавляя свежие или замороженные ягоды по вашему вкусу. Подавайте маффины в чашке сразу после приготовления, чтобы они оставались теплыми и ароматными. Этот десерт отлично подойдет для уютного чаепития или вечернего перекуса.
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