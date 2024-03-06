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Маффины в микроволновке: выпекаются и подаются очень просто — в чашках!

Маффины в чашке: очень простой десерт, который готовится в микроволновке

1:25
Еда

Маффины в чашке — это простой и оригинальный десерт, который готовится очень быстро. А подаются эти маффины от kp. ru в тех же чашках, что и выпекаются, что очень удобно!

Маффины в чашке: очень простой десерт, который готовится в микроволновке
Фото: flickr.com by Le living and co. is licensed under CC BY 2.0.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 4 столовые ложки муки,
  • 4 столовые ложки сахарного песка,
  • 4 столовые ложки молока,
  • 1 яйцо,
  • 2 столовые ложки какао-порошка,
  • 20 г сливочного масла,
  • взбитые сливки по желанию и любые ягоды для украшения.

Приготовление

  1. В миску добавьте муку, сахар, яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и какао-порошок. Взбейте все ингредиенты с помощью миксера.
  2. Разложите полученную смесь по стаканчикам, которые пригодны для использования в микроволновой печи. Наполните стаканчики до середины, так как тесто будет расширяться при нагревании.
  3. Выпекайте маффины в микроволновке на максимальной мощности примерно 3-4 минуты. Проверьте готовность деревянной палочкой или чистой ножом.
  4. Украсьте готовые маффины взбитыми сливками и любимыми ягодами.

Можете поэкспериментировать с выбором ягод, добавляя свежие или замороженные ягоды по вашему вкусу. Подавайте маффины в чашке сразу после приготовления, чтобы они оставались теплыми и ароматными. Этот десерт отлично подойдет для уютного чаепития или вечернего перекуса.

У ВАС ЕСТЬ ЧАШКА? Я САМА В ШОКЕ! ГЕНИАЛЬНО И ПРОСТО! ОБАЛДЕННЫЕ КЕКСИКИ В ЧАШКЕ К ЧАЮ!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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