Маффины в микроволновке: выпекаются и подаются очень просто — в чашках!

Маффины в чашке: очень простой десерт, который готовится в микроволновке

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Маффины в чашке — это простой и оригинальный десерт, который готовится очень быстро. А подаются эти маффины от kp. ru в тех же чашках, что и выпекаются, что очень удобно!

Фото: flickr.com by Le living and co. is licensed under CC BY 2.0.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

4 столовые ложки муки,

4 столовые ложки сахарного песка,

4 столовые ложки молока,

1 яйцо,

2 столовые ложки какао-порошка,

20 г сливочного масла,

взбитые сливки по желанию и любые ягоды для украшения.

Приготовление

В миску добавьте муку, сахар, яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и какао-порошок. Взбейте все ингредиенты с помощью миксера. Разложите полученную смесь по стаканчикам, которые пригодны для использования в микроволновой печи. Наполните стаканчики до середины, так как тесто будет расширяться при нагревании. Выпекайте маффины в микроволновке на максимальной мощности примерно 3-4 минуты. Проверьте готовность деревянной палочкой или чистой ножом. Украсьте готовые маффины взбитыми сливками и любимыми ягодами.

Можете поэкспериментировать с выбором ягод, добавляя свежие или замороженные ягоды по вашему вкусу. Подавайте маффины в чашке сразу после приготовления, чтобы они оставались теплыми и ароматными. Этот десерт отлично подойдет для уютного чаепития или вечернего перекуса.