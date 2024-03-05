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Салат с яйцами, яблоками и сыром: прекрасная закуска для праздничного стола

Салат с яйцами, сыром и яблоками: без мяса, понравится прекрасным дамам

1:34
Еда

Салат с яйцами, сыром и яблоками — это простой и вкусный вариант салата, который обладает приятными фруктовыми нотками.

Салат с яйцами, сыром и яблоками: без мяса, понравится прекрасным дамам
Фото: flickr.com by RBerteig is licensed under CC BY 2.0.

Данный рецепт от "Лайфхакера.ру" рассчитан на 4 порции и для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 4 яйца,
  • 2 моркови,
  • 2 яблока,
  • 150 г твёрдого сыра,
  • 1 репчатый лук,
  • соль,
  • молотый чёрный перец,
  • 3-4 ст. л. майонез,
  • рукола для украшения.

Приготовление

  1. В начале необходимо сварить яйца вкрутую в течение 10 минут, а морковь — в течение 25 минут. После этого остудите и очистите их.
  2. Затем натрите на терке белки, желтки, морковь, очищенные яблоки и сыр.
  3. Репчатый лук нарежьте полукольцами и замочите в кипятке на несколько минут, а затем слейте жидкость.
  4. Оставьте некоторую часть моркови для украшения.
  5. Выложите на блюдо слоями лук, яблоки, сыр, морковь, белки и желтки. Посолите и поперчите каждый слой по вкусу. Затем промазывайте каждый слой майонезом, кроме последнего.
  6. Уберите готовый салат в холодильник на 2 часа, чтобы все вкусы хорошо соединились.
  7. В это время нарежьте оставшуюся морковь тонкими ломтиками и скрутите их в неплотные рулетики. Используйте их в качестве украшения салата вместе с руколой.

Теперь ваш салат с яйцами, сыром и яблоками готов к подаче на стол. Приятного аппетита!

Слоеный салат «Нежность» (сыр + яйцо + яблоко) — видео рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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