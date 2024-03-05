Салат с яйцами, яблоками и сыром: прекрасная закуска для праздничного стола

Салат с яйцами, сыром и яблоками: без мяса, понравится прекрасным дамам

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с яйцами, сыром и яблоками — это простой и вкусный вариант салата, который обладает приятными фруктовыми нотками.

Фото: flickr.com by RBerteig is licensed under CC BY 2.0.

Данный рецепт от "Лайфхакера.ру" рассчитан на 4 порции и для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

4 яйца,

2 моркови,

2 яблока,

150 г твёрдого сыра,

1 репчатый лук,

соль,

молотый чёрный перец,

3-4 ст. л. майонез,

рукола для украшения.

Приготовление

В начале необходимо сварить яйца вкрутую в течение 10 минут, а морковь — в течение 25 минут. После этого остудите и очистите их. Затем натрите на терке белки, желтки, морковь, очищенные яблоки и сыр. Репчатый лук нарежьте полукольцами и замочите в кипятке на несколько минут, а затем слейте жидкость. Оставьте некоторую часть моркови для украшения. Выложите на блюдо слоями лук, яблоки, сыр, морковь, белки и желтки. Посолите и поперчите каждый слой по вкусу. Затем промазывайте каждый слой майонезом, кроме последнего. Уберите готовый салат в холодильник на 2 часа, чтобы все вкусы хорошо соединились. В это время нарежьте оставшуюся морковь тонкими ломтиками и скрутите их в неплотные рулетики. Используйте их в качестве украшения салата вместе с руколой.

Теперь ваш салат с яйцами, сыром и яблоками готов к подаче на стол. Приятного аппетита!