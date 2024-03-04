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Диетолог рассказала о пользе семян чиа: в них много белка

Кому нельзя есть семена чиа

1:18
Еда

В конце марта верующие россияне будут соблюдать Великий пост, в это время многие отказываются от животного белка, рыбы и мяса. В качестве альтернативы подойдут семена чиа — полноценный продукт, который содержит большое количество белка, отмечает диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Кому нельзя есть семена чиа
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Семена чиа можно добавлять в различные каши, гранолы, готовить десерты с семенами чиа, просто украшать салаты сверху. Их не нужно много есть, достаточно небольшого количества для того, чтобы добавить в свой рацион белок. Также эти семена богаты витаминами, микроэлементами, которые будут полезны для нашего организма. Поэтому я рекомендую их использовать в своем рационе не только веганам, но и в принципе всем", — рассказывает диетолог читателям Pravda.Ru.

Также семена чиа станут полезным продуктом для людей с заболеваниями сердца и опорно-двигательного аппарата, они полезны при нарушениях памяти, поскольку содержат калий, белок и фосфор.

Однако стоит с осторожностью включать эти семена в рацион людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку твердая оболочка семян плохо переваривается. Также не стоит измельчать семена чиа, поскольку мелкие крошки навредят слизистой еще больше.

Вот что будет, если есть семена чиа каждый день
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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