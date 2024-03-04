Диетолог рассказала о пользе семян чиа: в них много белка

Кому нельзя есть семена чиа

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

В конце марта верующие россияне будут соблюдать Великий пост, в это время многие отказываются от животного белка, рыбы и мяса. В качестве альтернативы подойдут семена чиа — полноценный продукт, который содержит большое количество белка, отмечает диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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"Семена чиа можно добавлять в различные каши, гранолы, готовить десерты с семенами чиа, просто украшать салаты сверху. Их не нужно много есть, достаточно небольшого количества для того, чтобы добавить в свой рацион белок. Также эти семена богаты витаминами, микроэлементами, которые будут полезны для нашего организма. Поэтому я рекомендую их использовать в своем рационе не только веганам, но и в принципе всем", — рассказывает диетолог читателям Pravda.Ru.

Также семена чиа станут полезным продуктом для людей с заболеваниями сердца и опорно-двигательного аппарата, они полезны при нарушениях памяти, поскольку содержат калий, белок и фосфор.

Однако стоит с осторожностью включать эти семена в рацион людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку твердая оболочка семян плохо переваривается. Также не стоит измельчать семена чиа, поскольку мелкие крошки навредят слизистой еще больше.