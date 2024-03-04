Диетолог Соломатина: "Куриная гузка и потрошки — на первом месте по опасности"

Названы части куриной тушки, которые могут убить

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже домашняя тушка может вызвать отравление, если она неправильно готовилась. Какие части куриной тушки могут причинить вред организму — рассказала читателям Pravda.Ru диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

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"В первую очередь опасно есть гузку, причем как у домашней, так и у магазинной курицы, именно в этом месте разводятся сальмонеллы. Не стоит есть готовую курицу-гриль, она может быть не до конца прожарена, и если съесть такое мясо, особенно если видны вкрапления крови, то можно заразиться сальмонеллезом", — отмечает врач.

Также опасными считаются потрошки — они портятся быстрее всего. Ведь те места, где много влаги, бактерии любят больше всего.

Если вы задумываетесь о похудении, то стоит снимать перед варкой куриную кожу, потому что именно под ней скапливается подкожный жир.

Елена Соломатина напомнила и про правила термической обработки курицы. Если вы хотите сохранить полезные вещества и витамины, то стоит класть мясо уже в кипящую воду. Также не стоит готовить курицу на углях или решетке-гриль, поскольку жир стекает вниз, а дальше этот дым окутывает всю курицу, делая ее мгновенно канцерогенной.