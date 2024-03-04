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Эксперт назвал идеальный момент для добавления чёрного перца в блюдо

В какой момент добавлять чёрный перец, чтобы не испортить блюдо

1:18
Еда

Черный перец — одна из самых популярных специй в мире. Он содержит большое количество магния, кальция, железа, цинка и даже дофамина — гормона радости. Попадая в организм, он увеличивает выработку желудочного сока, благодаря чему "по-хорошему” повышается аппетит. В какой момент добавлять черный перец в блюдо, чтобы сохранить его вкус и полезные свойства?

В какой момент добавлять чёрный перец, чтобы не испортить блюдо
Фото: "Black Pepper Grains" by OttawaAC is licensed under CC BY-SA 3.0.

Правильно это делать в конце приготовления, а именно в последние 5-10 минут. Это связано с тем, что при длительной термической обработке специи могут потерять свой аромат, отмечает бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok Сергей Веревкин.

"Многие любят замариновать мясо или рыбу, "посолить, поперчить” и начать жарить. Таким способом вы рискуете изменить вкус продукта и придать ему горечь, а перец точно потеряет все полезные свойства.

При добавлении черного перца в супы или соусы следует учитывать, что он должен настояться и пропитаться ароматами других ингредиентов. Поэтому его можно добавить в самом конце варки, чтобы он успел раскрыться в процессе остывания блюда", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

Количество также имеет значение — используйте его в меру, чтобы не перебить вкус основного ингредиента.

СПЕЦИИ ПО ВКУСУ: ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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