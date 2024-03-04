Эксперт назвал идеальный момент для добавления чёрного перца в блюдо

В какой момент добавлять чёрный перец, чтобы не испортить блюдо

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Черный перец — одна из самых популярных специй в мире. Он содержит большое количество магния, кальция, железа, цинка и даже дофамина — гормона радости. Попадая в организм, он увеличивает выработку желудочного сока, благодаря чему "по-хорошему” повышается аппетит. В какой момент добавлять черный перец в блюдо, чтобы сохранить его вкус и полезные свойства?

Фото: "Black Pepper Grains" by OttawaAC is licensed under CC BY-SA 3.0.

Правильно это делать в конце приготовления, а именно в последние 5-10 минут. Это связано с тем, что при длительной термической обработке специи могут потерять свой аромат, отмечает бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok Сергей Веревкин.

"Многие любят замариновать мясо или рыбу, "посолить, поперчить” и начать жарить. Таким способом вы рискуете изменить вкус продукта и придать ему горечь, а перец точно потеряет все полезные свойства. При добавлении черного перца в супы или соусы следует учитывать, что он должен настояться и пропитаться ароматами других ингредиентов. Поэтому его можно добавить в самом конце варки, чтобы он успел раскрыться в процессе остывания блюда", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

Количество также имеет значение — используйте его в меру, чтобы не перебить вкус основного ингредиента.