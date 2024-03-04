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Домашний йогурт без йогуртницы: готовить очень просто

Густой домашний йогурт: только молоко и закваска

1:32
Еда

Йогурт — это кисломолочный продукт, который содержит в своем составе пробиотики. Это живые микроорганизмы, улучшающие работу кишечника и пищеварение в целом. Но это справедливо не для всех продуктов с надписью "йогурт”. Магазинные варианты содержат сахар, консерванты, крахмал, загустители, улучшители вкуса, различные ингредиенты (которые не всегда указывают в составе). Это лишает йогурт полезных свойств, предупреждает читателей Pravda.Ru нутрициолог, руководитель научного отдела МИИН Ольга Ильичева.

Густой домашний йогурт: только молоко и закваска
Фото: Own work by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы быть уверенным в качестве продукта, его лучше готовить самостоятельно, тем более это совсем не сложно. Можно воспользоваться следующим рецептом.

Ингредиенты:

  • 1 литр качественного молока
  • 1 пакетик закваски (можно купить в аптеке сухую смесь пробиотических ацидофильных лактобактерий)

Приготовление:

В теплое молоко (37-40 градусов) добавить закваску, хорошо перемешать. Оставить в тепле на сутки (или в йогуртницу на 7-9 часов). Затем снова перемешать, поставить в холодильник на 6 часов и готово! Хранить в холодильнике можно до 5 дней.

Йогурт можно готовить не только из коровьего молока. Гораздо полезнее будут варианты из козьего, овечьего молока, а также из растительных альтернатив — кокосового, миндального, молока из кешью или кунжута. Такие йогурты можно есть даже тем, у кого есть непереносимость лактозы.

Натуральный ЙОГУРТ в домашних условиях
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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