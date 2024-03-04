Домашний йогурт без йогуртницы: готовить очень просто

Йогурт — это кисломолочный продукт, который содержит в своем составе пробиотики. Это живые микроорганизмы, улучшающие работу кишечника и пищеварение в целом. Но это справедливо не для всех продуктов с надписью "йогурт”. Магазинные варианты содержат сахар, консерванты, крахмал, загустители, улучшители вкуса, различные ингредиенты (которые не всегда указывают в составе). Это лишает йогурт полезных свойств, предупреждает читателей Pravda.Ru нутрициолог, руководитель научного отдела МИИН Ольга Ильичева.
Чтобы быть уверенным в качестве продукта, его лучше готовить самостоятельно, тем более это совсем не сложно. Можно воспользоваться следующим рецептом.
Ингредиенты:
Приготовление:
В теплое молоко (37-40 градусов) добавить закваску, хорошо перемешать. Оставить в тепле на сутки (или в йогуртницу на 7-9 часов). Затем снова перемешать, поставить в холодильник на 6 часов и готово! Хранить в холодильнике можно до 5 дней.
Йогурт можно готовить не только из коровьего молока. Гораздо полезнее будут варианты из козьего, овечьего молока, а также из растительных альтернатив — кокосового, миндального, молока из кешью или кунжута. Такие йогурты можно есть даже тем, у кого есть непереносимость лактозы.
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