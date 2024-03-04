Салат "Зелёная богиня" с креветками и соусом из авокадо: пошаговый рецепт

Салат "Зелёная богиня": такое блюдо вы ещё не пробовали

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом великолепном салате "Зеленая богиня" сочетаются свежие креветки, огурцы, сердцевины артишоков и помидоры черри с домашней заправкой.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Почему такое название — спросите вы. "Зеленая богиня" — это заправка для салата, которую традиционно готовят из майонеза, сметаны и свежей зелени. В этом рецепте немного другой вариант соуса — красивый зелено-кремовый оттенок ему придает авокадо, богатое полезными жирами. Используйте свежие зеленые травы по вашему выбору, такие как эстрагон, щавель и/или зеленый лук, пишет EatingWell.

Салат "Зелёная богиня"

Ингредиенты:

1/2 авокадо, очищенного и без косточек

3/4 стакана обезжиренной пахты

2 столовые ложки нарезанной свежей зелени, например эстрагона, щавеля и/или чеснока.

2 чайные ложки белого винного уксуса

1 чайная ложка пасты из анчоусов или измельченного филе анчоусов

8 чашек зеленого листового салата

Упаковка креветок

1/2 огурца, нарезанного ломтиками

1 чашка помидоров черри или винограда

1 чашка консервированного нута, промытого

1 чашка промытых и нарезанных консервированных сердцевин артишоков

1/2 стакана нарезанного сельдерея

Приготовление:

Пюрируйте авокадо, пахту, зелень, уксус и анчоусы в блендере до получения однородной массы.

Разложите салат на 4 тарелки. Сверху выложите креветки, огурцы, помидоры, нут, сердцевины артишоков и сельдерей. Полейте салат заправкой.