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Салат "Зелёная богиня" с креветками и соусом из авокадо: пошаговый рецепт

Салат "Зелёная богиня": такое блюдо вы ещё не пробовали

1:36
Еда

В этом великолепном салате "Зеленая богиня" сочетаются свежие креветки, огурцы, сердцевины артишоков и помидоры черри с домашней заправкой.

Салат "Зелёная богиня": такое блюдо вы ещё не пробовали
Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Почему такое название — спросите вы. "Зеленая богиня" — это заправка для салата, которую традиционно готовят из майонеза, сметаны и свежей зелени. В этом рецепте немного другой вариант соуса — красивый зелено-кремовый оттенок ему придает авокадо, богатое полезными жирами. Используйте свежие зеленые травы по вашему выбору, такие как эстрагон, щавель и/или зеленый лук, пишет EatingWell.

Салат "Зелёная богиня"

Ингредиенты:

  • 1/2 авокадо, очищенного и без косточек
  • 3/4 стакана обезжиренной пахты
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей зелени, например эстрагона, щавеля и/или чеснока.
  • 2 чайные ложки белого винного уксуса
  • 1 чайная ложка пасты из анчоусов или измельченного филе анчоусов
  • 8 чашек зеленого листового салата
  • Упаковка креветок
  • 1/2 огурца, нарезанного ломтиками
  • 1 чашка помидоров черри или винограда
  • 1 чашка консервированного нута, промытого
  • 1 чашка промытых и нарезанных консервированных сердцевин артишоков
  • 1/2 стакана нарезанного сельдерея

Приготовление:

  • Пюрируйте авокадо, пахту, зелень, уксус и анчоусы в блендере до получения однородной массы.
  • Разложите салат на 4 тарелки. Сверху выложите креветки, огурцы, помидоры, нут, сердцевины артишоков и сельдерей. Полейте салат заправкой.
Соус «Зеленая богиня» с авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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