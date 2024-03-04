Эксперт Верёвкин назвал признаки испорченного сыра с плесенью

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Как узнать, что сыр с плесенью испортился?

1:21
Еда

Сыры с плесенью всегда можно отличить по вкусу, и на прилавке они "выделяются” своей ценой. Знаменитые молочные продукты считаются настоящими деликатесами — та самая плесень добавляет стоимости товару. Но как не "нарваться” не на ту плесневую культуру? Рассказывает читателям Pravda. Ru бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok Сергей Веревкин.

Как узнать, что сыр с плесенью испортился?
Фото: openverse.org by julesjulesjules is licensed under CC BY 2.0.
  • Запах.

Свежий сыр с плесенью должен иметь характерный, но не слишком сильный аромат. Например, рокфор имеет аромат с нотками лесных орехов, бри — грибной оттенок, у камамбера — сливочный. Но если вы чувствуете неприятный запах аммиака — продукт испортился.

  • Цвет.

Сыры с плесенью обычно имеют однородный цвет, который может варьироваться от белого до светло-желтого или кремового. Самый привычный для многих оттенок — голубой. Если на продукте вы видите розовый или коричневый оттенок, это может говорить о том, что сыр испорчен.

Когда вы проверили сыр по первым двум пунктам и у вас не возникло сомнений по поводу его свежести, переходите к главному.

  • Вкус.

Сыры с плесенью отличаются довольно специфичным вкусом — это нормально. При этом он всё равно мягкий и нежный, а вот если вы чувствуете горечь, значит, продукт уже испорчен.

Как понять, что сыр с плесенью испортился?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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