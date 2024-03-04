Тарталетки с курицей и ананасами: гости оценят такую закуску

Авторский рецепт закуски: курица с ананасами в корзинках из теста Филло

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Ольга Ващенко, руководитель кейтеринга "Комбо Фуршет", создатель онлайн-школы "Фуршетный мастер", поделилась с читателями Pravda.Ru авторским рецептом необычного блюда. Курица с ананасами в корзинках из теста Филло — уверяем вас, этот рецепт у вас будут просить все гости.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Курица с ананасами в корзинках из теста Филло

Ингредиенты:

Консервированный ананас — 20 г

Филе курицы — 20 г

Грецкие орехи — 10 г

Майонез — 15 г

Сыр (хорошо подходит Эдам) — 40 г

Приготовление:

На дно корзинок кладем мелко нарезанное куриное филе, предварительно отваренное в подсоленной воде. Покрываем сеточкой из майонеза. Затем небольшие кусочки консервированного ананаса. Покрываем майонезом и добавляем рубленные грецкие орехи. Завершающий слой майонеза и натертый сыр. Выпекаем до полного расплавления сыра в духовке при температуре 190 градусов около 1,5 минут. Как только сыр расплавится, корзинки вынимаем.

Это очень вкусно. Оригинальная подача выделяет это блюдо среди других.

Как сделать корзиночки из теста Филло

Корзинки можно сделать заранее, они хорошо хранятся в контейнере. Понадобится тесто Филло и 1 яйцо. Тесто размораживаем в холодильнике. Раскрываем его и разрезаем пополам.

Кладем две половинки друг на друга и разрезаем на полоски, а затем на квадраты. Ориентируетесь по размеру своих формочек. Часть теста уберите под полотенце. Если оно засохнет, то будет непригодно к работе. Середину каждого квадратика смазываем яйцом (для скрепления) и складываем один пласт на другой в форме звездочки. Последний квадрат смазывать не нужно.

Затем помещаем тесто в форму и прижимаем складки к стенке формы, чтобы в процессе выпекания края не открылись. Выпекаем в хорошо разогретой духовке при температуре 190 градусов, примерно 1,5 минуты. Как только края корзинок приняли золотистый цвет, они готовы.

А теперь можете импровизировать. Эти корзинки получатся вкусными с разной начинкой.