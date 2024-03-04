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Диетолог Иванова рассказала, какого цвета овощи и фрукты полезнее

Как цвет овощей и фруктов влияет на их пользу?

1:08
Еда

Известно, что окраску овощам и фруктам придают растительные пигменты, оказывающие определенное воздействие и на организм человека. Вещества, которые отвечают за насыщенность цвета, как правило, обладают антиоксидантными свойствами, чем обычно насыщеннее цвет растительных продуктов, тем больше в них антиоксидантов, отмечает диетолог Лидия Ионова.

Как цвет овощей и фруктов влияет на их пользу?
Фото: wikimedia.org by Leon Brooks is licensed under Public domain

Воздействие на организм будет зависеть от того, какие антиоксиданты содержатся в том или ином фрукте или овоще.

"Так, за фиолетовый цвет отвечают антоцианы, они полезны для профилактики заболеваний глаз. Если это каротиноиды, которые содержатся в красных и оранжевых овощах, то они улучшают состояние иммунной системы", — рассказывает читателям Pravda.Ru диетолог.

Зеленый цвет растительным продуктам придает пигмент хлорофилл, в котором содержатся атомы магния. Хлорофилл переносит кислород в растении, такую же функцию он выполняет и в организме человека.

В целом антиоксиданты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, возрастной деменции, добавляет эксперт.

Почему полезно кушать зеленые овощи?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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