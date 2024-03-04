Салат из огурцов и нута с фетой и лимоном: вкусный, простой и питательный рецепт

Этот салат из огурцов и нута с фетой и лимоном — освежающий, с небольшой остринкой. Вы можете наслаждаться им отдельно или сделать блюдом для легкого обеда или ужина. Пикантности салату добавит травянистый вкус укропа, но вместо него также подойдет другая свежая зелень, например, орегано, петрушка или зеленый лук.
Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK
Ингредиенты:
2 столовые ложки оливкового масла
2 столовые ложки лимонного сока
1/4 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки молотого перца
1 банка нута
2 чашки нарезанного кубиками огурца
⅓ стакана раскрошенного сыра фета
1/4 стакана мелко нарезанного красного лука
1/4 стакана нарезанного кубиками красного болгарского перца
2 столовые ложки нарезанного свежего укропа
Приготовление:
Смешайте масло, лимонный сок, соль и перец в большой миске. Добавьте нут, огурец, фету, красный лук, болгарский перец и укроп.
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