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Нутрициолог Лушкина рассказала о пользе и вреде сала

Кому нельзя есть сало: нутрициолог раскрыла правду

0:59
Еда

Многие россияне любят свиное сало, хотя из-за калорийности и жиров далеко не все решаются включать этот продукт в рацион. Нутрициолог Марина Лушкина отмечает, что не стоит полностью от него отказываться.

Кому нельзя есть сало: нутрициолог раскрыла правду
Фото: commons.wikimedia.org by Roland Geider (Ogre) is licensed under public domain

"Сало является источником витамина A, D, E, помогает нормализовать работу ЖКТ и укрепляет кости. Однако употреблять его стоит в разумных количествах, норма — 20 г пару раз в неделю", — рассказывает эксперт читателям Pravda.Ru.

Поскольку сало помогает нормализовать работу ЖКТ, то лучше его включить в меню в первой половине дня, на завтрак. Рекомендуется есть сало с хреном и горчицей.

Однако некоторым людям все же лучше исключить этот продукт из рациона, предупреждает нутрициолог. Например, людям, страдающим ожирением, тем, у кого повышенный холестерин, болезни сердца и диабет. Также стоит ограничить потребление сала людям с панкреатитом или заболеваниями пищеварительной системы.

Сало: польза или вред
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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