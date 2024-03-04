Нутрициолог Лушкина рассказала о пользе и вреде сала

Многие россияне любят свиное сало, хотя из-за калорийности и жиров далеко не все решаются включать этот продукт в рацион. Нутрициолог Марина Лушкина отмечает, что не стоит полностью от него отказываться.
"Сало является источником витамина A, D, E, помогает нормализовать работу ЖКТ и укрепляет кости. Однако употреблять его стоит в разумных количествах, норма — 20 г пару раз в неделю", — рассказывает эксперт читателям Pravda.Ru.
Поскольку сало помогает нормализовать работу ЖКТ, то лучше его включить в меню в первой половине дня, на завтрак. Рекомендуется есть сало с хреном и горчицей.
Однако некоторым людям все же лучше исключить этот продукт из рациона, предупреждает нутрициолог. Например, людям, страдающим ожирением, тем, у кого повышенный холестерин, болезни сердца и диабет. Также стоит ограничить потребление сала людям с панкреатитом или заболеваниями пищеварительной системы.
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