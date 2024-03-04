Мини-маффины с бананом и шоколадной крошкой: десерт без муки

Из овсяных хлопьев с яйцами, бананом, коричневым сахаром и маслом получается влажное тесто для этих шоколадных кексов без добавления муки. Это кексы на два укуса, с плотной и липкой текстурой, сообщает EatingWell.
Фото: Own work by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Мини-маффины
Ингредиенты:
• полтора стакана овсяных хлопьев
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/4 чайной ложки пищевой соды
• 1/4 чайной ложки соли
• 2 больших яйца
• 1 чашка пюре из спелых бананов (примерно 2 шт.)
• ⅓ стакана коричневого сахара
• 3 столовые ложки канолового масла
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1/2 чашки шоколадной стружки
Приготовление:
Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для мини-кексов на 24 порции кулинарным спреем.
Измельчите овсяные хлопья в блендере до мелкого помола. Добавьте разрыхлитель, пищевую соду и соль, смешайте.
Добавьте яйца, банан, коричневый сахар, масло и ваниль, пюрируйте блендером до однородного состояния.
Добавьте шоколадную стружку. Наполните подготовленные формочки для кексов.
Выпекайте, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой, 15-17 минут.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Возьмите бананы, какао и овсянку! Пирог БЕЗ муки, сахара и масла!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ