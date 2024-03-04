Мини-маффины с бананом и шоколадной крошкой: десерт без муки

Мини-маффины без муки: вы будете готовить это каждое утро

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Из овсяных хлопьев с яйцами, бананом, коричневым сахаром и маслом получается влажное тесто для этих шоколадных кексов без добавления муки. Это кексы на два укуса, с плотной и липкой текстурой, сообщает EatingWell.

Фото: Own work by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мини-маффины

Ингредиенты:

• полтора стакана овсяных хлопьев

• 1 чайная ложка разрыхлителя

• 1/4 чайной ложки пищевой соды

• 1/4 чайной ложки соли

• 2 больших яйца

• 1 чашка пюре из спелых бананов (примерно 2 шт.)

• ⅓ стакана коричневого сахара

• 3 столовые ложки канолового масла

• 1 чайная ложка ванильного экстракта

• 1/2 чашки шоколадной стружки

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для мини-кексов на 24 порции кулинарным спреем.

Измельчите овсяные хлопья в блендере до мелкого помола. Добавьте разрыхлитель, пищевую соду и соль, смешайте.

Добавьте яйца, банан, коричневый сахар, масло и ваниль, пюрируйте блендером до однородного состояния.

Добавьте шоколадную стружку. Наполните подготовленные формочки для кексов.

Выпекайте, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой, 15-17 минут.