Брауни в кружке в микроволновке: этот десерт готовится всего 1 минуту

Как приготовить брауни в кружке в микроволновке

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Вам захотелось шоколадного удовольствия? Приготовьте это пирожное в кружке в микроволновой печи, ведь на это уйдет всего 1 минута, пишет EatingWell.

Фото: eatingwell.com

Брауни в кружке

Ингредиенты:

1 столовая ложка кокосового масла

2 столовые ложки кокосового молока или нежирного молока.

1/4 чайной ложки ванильного экстракта

полторы столовой ложки муки

1 столовая ложка сахара

1 столовая ложка несладкого какао-порошка

⅛ чайной ложки соли

2 чайные ложки шоколадной стружки

Приготовление: