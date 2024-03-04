Брауни в кружке в микроволновке: этот десерт готовится всего 1 минуту

Вам захотелось шоколадного удовольствия? Приготовьте это пирожное в кружке в микроволновой печи, ведь на это уйдет всего 1 минута, пишет EatingWell.
Фото: eatingwell.com
Брауни в кружке
Ингредиенты:
1 столовая ложка кокосового масла
2 столовые ложки кокосового молока или нежирного молока.
1/4 чайной ложки ванильного экстракта
полторы столовой ложки муки
1 столовая ложка сахара
1 столовая ложка несладкого какао-порошка
⅛ чайной ложки соли
2 чайные ложки шоколадной стружки
Приготовление:
Поместите кокосовое масло в небольшую кофейную кружку, которую можно использовать в микроволновой печи, и поставьте в микроволновку на высокую мощность, пока оно не растает, 15-20 секунд.
Остудите в течение 1 минуты.
Взбейте кокосовое молоко и ваниль. Добавьте муку, сахар, какао и соль, продолжайте взбивать до полного растворения. Добавьте шоколадную стружку. Разогревайте в микроволновой печи на высокой мощности, пока продукт не станет твердым на ощупь и не перестанет блестеть, 30-40 секунд. Дайте постоять 8-10 минут.
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