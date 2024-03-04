Овсяные батончики со вкусом морковного пирога: рецепт низкокалорийного десерта

Овсяные батончики: полезнее и вкуснее не придумать

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Овсяные батончики со вкусом морковного пирога

Фото: eatingwell.com by BRIE GOLDMAN

Наслаждайтесь этими восхитительными овсяными батончиками со вкусом морковного пирога, которые идеально подходят для десерта с чашечкой дымящегося кофе. Эти простые батончики, изготовленные из тертой моркови, овса и небольшого количества коричневого сахара, передают суть морковного пирога, предлагая при этом больше клетчатки и меньше сахара, чем торт.

Овсяные батончики

Ингредиенты:

Батончики

2 чашки овсяных хлопьев

1/2 стакана нарезанных поджаренных орехов пекан или тертого несладкого кокоса

1 чайная ложка разрыхлителя

1 чайная ложка молотой корицы

3/4 чайной ложки молотого имбиря

1/4 чайной ложки пищевой соды

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха

1/4 чайной ложки соли

1/2 стакана нежирного молока

2 больших яйца

6 столовых ложек тростникового сахара

1/4 стакана несладкого яблочного пюре

1/2 стакана тертой моркови

1/4 стакана изюма

Глазурь

60 г сливочного сыра, размягченного

полторы ст. л. сахарной пудры

2 ст. л. нежирного молока

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Приготовление:

Чтобы приготовить батончики: смешайте в большой миске овсяные хлопья, орехи пекан (или кокос), разрыхлитель, корицу, имбирь, пищевую соду, мускатный орех и соль. Взбейте молоко, яйца, коричневый сахар и яблочное пюре в средней миске до однородной массы. Добавьте молочную смесь к овсяной смеси, перемешайте. Выложите морковь и изюм. Оставьте смесь при комнатной температуре на 30 минут, периодически помешивая.

Разогрейте духовку до 175 градусов. Выстелите дно и бока формы для выпечки фольгой. Слегка покройте кулинарным спреем.

Равномерно распределите смесь в подготовленной форме. Выпекайте, пока не застынет и края не начнут становиться золотистыми, от 35 до 40 минут. Дайте остыть в форме в течение 10 минут. Используя края фольги как ручки, перенесите на разделочную доску и дайте остыть до комнатной температуры.

Тем временем приготовьте глазурь: взбейте сливочный сыр и сахарную пудру в миске миксером до получения однородной массы. Добавьте молоко и ваниль. Нанесите поверх охлажденных овсяных батончиков. Разрежьте на 9 частей.