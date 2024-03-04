Овсяные батончики со вкусом морковного пирога: рецепт низкокалорийного десерта

Овсяные батончики со вкусом морковного пирога
Наслаждайтесь этими восхитительными овсяными батончиками со вкусом морковного пирога, которые идеально подходят для десерта с чашечкой дымящегося кофе. Эти простые батончики, изготовленные из тертой моркови, овса и небольшого количества коричневого сахара, передают суть морковного пирога, предлагая при этом больше клетчатки и меньше сахара, чем торт.
Ингредиенты:
Батончики
Глазурь
Приготовление:
Чтобы приготовить батончики: смешайте в большой миске овсяные хлопья, орехи пекан (или кокос), разрыхлитель, корицу, имбирь, пищевую соду, мускатный орех и соль. Взбейте молоко, яйца, коричневый сахар и яблочное пюре в средней миске до однородной массы. Добавьте молочную смесь к овсяной смеси, перемешайте. Выложите морковь и изюм. Оставьте смесь при комнатной температуре на 30 минут, периодически помешивая.
Разогрейте духовку до 175 градусов. Выстелите дно и бока формы для выпечки фольгой. Слегка покройте кулинарным спреем.
Равномерно распределите смесь в подготовленной форме. Выпекайте, пока не застынет и края не начнут становиться золотистыми, от 35 до 40 минут. Дайте остыть в форме в течение 10 минут. Используя края фольги как ручки, перенесите на разделочную доску и дайте остыть до комнатной температуры.
Тем временем приготовьте глазурь: взбейте сливочный сыр и сахарную пудру в миске миксером до получения однородной массы. Добавьте молоко и ваниль. Нанесите поверх охлажденных овсяных батончиков. Разрежьте на 9 частей.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.