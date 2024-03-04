Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Минобрнауки отказались от курса "Духовная безопасность личности"
Польский премьер Моравецкий отказался от переговоров с президентом Зеленским
Почему кошки метят обувь и как избавиться от запаха
Отбеливание зубов в домашних условиях: эффективные рецепты с фруктами и лимоном
В Благовещенске мужчина ударил ножом гражданскую жену из-за рассольника
Бурак Озчивит выступил с проникновенной речью на Всемирном фестивале молодежи
Лайфхак для кофеманов: как использовать пробку для совершенства вашего кофейного напитка
Китайский Hyperloop установил новый рекорд — более 623 км/ч
Три опасности, к которым водителям нужно подготовиться в начале весны
Овсяные батончики со вкусом морковного пирога: рецепт низкокалорийного десерта

Овсяные батончики: полезнее и вкуснее не придумать

2:36
Еда

Овсяные батончики со вкусом морковного пирога

Овсяные батончики: полезнее и вкуснее не придумать
Фото: eatingwell.com by BRIE GOLDMAN

Наслаждайтесь этими восхитительными овсяными батончиками со вкусом морковного пирога, которые идеально подходят для десерта с чашечкой дымящегося кофе. Эти простые батончики, изготовленные из тертой моркови, овса и небольшого количества коричневого сахара, передают суть морковного пирога, предлагая при этом больше клетчатки и меньше сахара, чем торт.

Овсяные батончики

Ингредиенты:

Батончики

  • 2 чашки овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана нарезанных поджаренных орехов пекан или тертого несладкого кокоса
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 3/4 чайной ложки молотого имбиря
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана нежирного молока
  • 2 больших яйца
  • 6 столовых ложек тростникового сахара
  • 1/4 стакана несладкого яблочного пюре
  • 1/2 стакана тертой моркови
  • 1/4 стакана изюма

Глазурь

  • 60 г сливочного сыра, размягченного
  • полторы ст. л. сахарной пудры
  • 2 ст. л. нежирного молока
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Приготовление:

Чтобы приготовить батончики: смешайте в большой миске овсяные хлопья, орехи пекан (или кокос), разрыхлитель, корицу, имбирь, пищевую соду, мускатный орех и соль. Взбейте молоко, яйца, коричневый сахар и яблочное пюре в средней миске до однородной массы. Добавьте молочную смесь к овсяной смеси, перемешайте. Выложите морковь и изюм. Оставьте смесь при комнатной температуре на 30 минут, периодически помешивая.

Разогрейте духовку до 175 градусов. Выстелите дно и бока формы для выпечки фольгой. Слегка покройте кулинарным спреем.

Равномерно распределите смесь в подготовленной форме. Выпекайте, пока не застынет и края не начнут становиться золотистыми, от 35 до 40 минут. Дайте остыть в форме в течение 10 минут. Используя края фольги как ручки, перенесите на разделочную доску и дайте остыть до комнатной температуры.

Тем временем приготовьте глазурь: взбейте сливочный сыр и сахарную пудру в миске миксером до получения однородной массы. Добавьте молоко и ваниль. Нанесите поверх охлажденных овсяных батончиков. Разрежьте на 9 частей.

ОВСЯНЫЕ БАТОНЧИКИ МЮСЛИ без муки, яиц, сахара, масла к чаю
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Под Авдеевку ВСУ бросают резервы, в Бердычах уничтожен очередной Abrams Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
В Минобрнауки отказались от курса "Духовная безопасность личности"
Польский премьер Моравецкий отказался от переговоров с президентом Зеленским
Почему кошки метят обувь и как избавиться от запаха
Отбеливание зубов в домашних условиях: эффективные рецепты с фруктами и лимоном
В Благовещенске мужчина ударил ножом гражданскую жену из-за рассольника
Бурак Озчивит выступил с проникновенной речью на Всемирном фестивале молодежи
Лайфхак для кофеманов: как использовать пробку для совершенства вашего кофейного напитка
Китайский Hyperloop установил новый рекорд — более 623 км/ч
Три опасности, к которым водителям нужно подготовиться в начале весны
С 1 апреля изменится порядок перепланировки жилых и нежилых помещений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников