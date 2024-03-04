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Салат из киноа, нута и жареного красного перца: рецепт не только для веганов

Салат из киноа и нута с хумусом: в нём очень много растительного белка

1:05
Еда

Этот сытный веганский салат богат растительным белком: нутом, киноа и хумусом. Если вам нравится хруст семечек и неожиданный вкус жареного перца — то это блюдо для вас, пишет EatingWell.

Салат из киноа и нута с хумусом: в нём очень много растительного белка
Фото: eatingwell.com

Салат из киноа, нута и жареного красного перца

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки хумуса с оригинальным или вкусом жареного красного перца
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка нарезанного жареного красного перца
  • 2 чашки смеси салатной зелени
  • 1/2 стакана вареной киноа
  • 1/2 стакана промытого нута
  • 1 столовая ложка несоленых семян подсолнечника
  • 1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки
  • Щепотка соли
  • Щепотка молотого перца

Приготовление:

  1. В небольшой тарелке смешайте хумус, лимонный сок и красный перец. Разбавьте водой до желаемой консистенции для заправки.
  2. Выложите зелень, киноа и нут в большую миску. Сверху посыпьте семечками подсолнечника, петрушкой, солью и перцем. Подавайте с заправкой.
САЛАТ С КИНОА за 20 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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