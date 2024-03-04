Салат из киноа, нута и жареного красного перца: рецепт не только для веганов

Салат из киноа и нута с хумусом: в нём очень много растительного белка

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сытный веганский салат богат растительным белком: нутом, киноа и хумусом. Если вам нравится хруст семечек и неожиданный вкус жареного перца — то это блюдо для вас, пишет EatingWell.

Фото: eatingwell.com

Салат из киноа, нута и жареного красного перца

Ингредиенты:

2 столовые ложки хумуса с оригинальным или вкусом жареного красного перца

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка нарезанного жареного красного перца

2 чашки смеси салатной зелени

1/2 стакана вареной киноа

1/2 стакана промытого нута

1 столовая ложка несоленых семян подсолнечника

1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки

Щепотка соли

Щепотка молотого перца

Приготовление:

В небольшой тарелке смешайте хумус, лимонный сок и красный перец. Разбавьте водой до желаемой консистенции для заправки. Выложите зелень, киноа и нут в большую миску. Сверху посыпьте семечками подсолнечника, петрушкой, солью и перцем. Подавайте с заправкой.