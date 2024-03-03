Вегетарианский салат Нисуаз: в нём нет рыбы и много овощей

Нисуаз: популярный французский салат адаптировали для веганов

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом вегетарианском варианте традиционного салата Нисуаз нет рыбы и много овощей. Не совсем традиционным рецептом блюда поделилось издание EatingWell.

Фото: eatingwell.com

Вегетарианский салат Нисуаз

Ингредиенты:

3 чашки салатной зелени

2 столовые ложки лимонного соуса

1/4 стакана зеленой фасоли, приготовленной на пару

1/4 стакана нарезанного кубиками вареного молодого картофеля

1/4 стакана помидоров черри, разрезанных пополам

1 большое сваренное вкрутую яйцо, нарезанное ломтиками

15 г оливок Каламата без косточек

2 столовые ложки раскрошенного обезжиренного сыра фета.

Приготовление:

Перемешайте зелень салата с соуом и выложите на тарелку. Аккуратно перемешайте зеленую фасоль и картофель с оставшимся соусом, выложите поверх салатной зелени. Украсьте помидорами, яйцом, оливками и фетой и подавайте к столу.

Лайфхак: чтобы быстро приготовить домашний лимонный соус, взбейте 2 стакана лимонного сока с 1/2 ч. л. измельченного чеснока, 1/4 ч. л. сушеного тимьяна и 1/8 ч. л. соли и перца. Добавьте 1/4 стакана оливкового масла. Заправку можно хранить в холодильнике под крышкой до 5 дней.