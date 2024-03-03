Лимонно-черничный смузи: эффективен в борьбе с воспалениями

Лимонно-черничный смузи: готовим антисептик для организма

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста, семена конопли и зеленый чай в этом ярком лимонном смузи содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями. Если вы не можете найти молодую капусту, вместо нее подойдет молодой шпинат. Банан добавляет естественную сладость. Если вы хотите, чтобы напиток был немного слаще, достаточно добавить немного меда.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Лимонно-черничный смузи

Ингредиенты:

1 чашка замороженной черники и еще немного для украшения

1 средний спелый банан, очищенный и замороженный

1 чашка нашинкованной молодой капусты

1/2 стакана несладкого миндального молока

1/2 стакана охлажденного несладкого заваренного зеленого чая

2 столовые ложки очищенных семян конопли

3/4 чайной ложки цедры лимона и еще немного для украшения

полторы столовой ложки лимонного сока

1/2 чайной ложки меда (по желанию)

1/4 чайной ложки молотого имбиря

Приготовление:

Поместите в блендер чернику, банан, капусту, миндальное молоко, чай, семена конопли, цедру лимона, лимонный сок, мед (если используете) и имбирь. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в стакан. При желании украсьте ягодами черники и/или цедрой лимона.