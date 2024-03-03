Лимонно-черничный смузи: эффективен в борьбе с воспалениями

Капуста, семена конопли и зеленый чай в этом ярком лимонном смузи содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями. Если вы не можете найти молодую капусту, вместо нее подойдет молодой шпинат. Банан добавляет естественную сладость. Если вы хотите, чтобы напиток был немного слаще, достаточно добавить немного меда.
Ингредиенты:
Приготовление:
Поместите в блендер чернику, банан, капусту, миндальное молоко, чай, семена конопли, цедру лимона, лимонный сок, мед (если используете) и имбирь. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в стакан. При желании украсьте ягодами черники и/или цедрой лимона.
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