Нутрициолог Тиханычева назвала основные ошибки при приготовлении блюд

Распространённые ошибки в готовке, которые совершает почти каждый

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление пищи — это не только приятное хобби, но и ответственное занятие, которое требует соблюдения определенных правил и мер безопасности.

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Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева отмечает, что важно не только то, какие продукты человек употребляет в пищу, но и как происходит их хранение и приготовление.

"Например, грибы нельзя долго хранить без термической обработки. В противном случае они начинают накапливать токсичные вещества и могут привести к отравлению. Лучший способ их употребления — это после сбора урожая сразу тщательно промыть или замочить и отварить. После их можно добавлять в блюда в отварном, запеченном или жареном варианте", — отмечает нутрициолог.

Свежие мясо или птицу также стоит готовить сразу, чтобы в них не накапливались патогенные микроорганизмы. Подвергайте их тщательной термической обработке до полной готовности, чтобы не заразиться сальмонеллезом.

Среди бобовых обратите внимание на красную фасоль. Она содержит белок, который может вызвать несварение и даже отравление. Чтобы она хорошо усваивалась вашим организмом, ее следует предварительно замачивать в чистой воде на 8 часов, а затем варить до полной готовности, минимум 40 минут. Таким образом токсичное вещество разрушается в процессе варки.

Соблюдайте товарное соседство. Не храните в одном отсеке

сырые мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами,

продукты, отдающие и впитывающие запахи,

сухие и влажные продукты.

Не оставляйте еду на хранение в оцинкованной, медной или поцарапанной эмалированной посуде. И тщательно закрывайте открытые упаковки.

Выбирайте экологически чистые продукты питания, чтобы минимизировать употребление тяжелых металлов, нитратов, пестицидов и гербицидов. Также уделяйте внимание внешнему виду пищи, проверяйте срок изготовления и целостность упаковки.

"Не храните в холодильнике готовые блюда дольше трех дней, а с устрицами и другими морепродуктами следует быть предельно осторожными, так как они имеют очень короткий срок годности. Если вы любите морепродукты, но при этом живете вдали от моря, то покупайте их в замороженном виде в проверенных местах и подвергайте термической обработке", — отмечает эксперт.

Правильное приготовление пищи — это не только искусство, но и важный аспект заботы о здоровье. Избегайте распространенных ошибок, чтобы защитить себя и своих близких от нежелательных проблем со здоровьем.