Свиные отбивные на сковороде с горошком, морковью и луком

Как приготовить свиные отбивные на сковороде

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сверхбыстрый ужин — классика вкуса. В рецепте рекомендуется использовать свиные отбивные на кости. Чтобы сделать блюдо еще более изысканным, подавайте его с рисом или картофельным пюре, пишет EatingWell.

Фото: openverse.org by snowpea&bokchoi is licensed under CC BY 2.0.

Свиные отбивные на сковороде

Ингредиенты:

1 столовая ложка канолового масла

4 свиных отбивных с костями и по центру

1 чайная ложка соли

полторы чашки нарезанной моркови (около 2 средних морковок)

1 чашка лука

2 чайные ложки муки

1 стакан куриного бульона

1/2 стакана замороженного зеленого горошка

1 чайная ложка дижонской горчицы

1/2 чайной ложки черного перца

2 столовые ложки несоленого сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками

2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

Приготовление:

Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Посыпьте свиные отбивные солью и положите их в сковороду, готовьте, пока они не подрумянятся, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Достаньте свинину из сковороды и отложите в сторону. Добавьте в сковороду морковь и лук, готовьте, часто помешивая, пока слегка не подрумянится, около 3 минут. Добавьте муку в сковороду, варите, часто помешивая, 30 секунд. Добавьте в сковороду бульон, горошек и горчицу, доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите 5 минут. Верните свинину в сковороду, погрузив ее в жидкость. Посыпьте перцем и оставшейся солью. Накройте крышкой и готовьте, пока соус слегка не загустеет, свинина не прогреется, а морковь не станет мягкой, 2-3 минуты. Снимите с огня и посыпьте сливочным маслом и петрушкой.