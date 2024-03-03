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Свиные отбивные на сковороде с горошком, морковью и луком

Как приготовить свиные отбивные на сковороде

1:47
Еда

Этот сверхбыстрый ужин — классика вкуса. В рецепте рекомендуется использовать свиные отбивные на кости. Чтобы сделать блюдо еще более изысканным, подавайте его с рисом или картофельным пюре, пишет EatingWell.

Как приготовить свиные отбивные на сковороде
Фото: openverse.org by snowpea&bokchoi is licensed under CC BY 2.0.

Свиные отбивные на сковороде

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка канолового масла
  • 4 свиных отбивных с костями и по центру
  • 1 чайная ложка соли
  • полторы чашки нарезанной моркови (около 2 средних морковок)
  • 1 чашка лука
  • 2 чайные ложки муки
  • 1 стакан куриного бульона
  • 1/2 стакана замороженного зеленого горошка
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • 1/2 чайной ложки черного перца
  • 2 столовые ложки несоленого сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

Приготовление:

  1. Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Посыпьте свиные отбивные солью и положите их в сковороду, готовьте, пока они не подрумянятся, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Достаньте свинину из сковороды и отложите в сторону.
  2. Добавьте в сковороду морковь и лук, готовьте, часто помешивая, пока слегка не подрумянится, около 3 минут. Добавьте муку в сковороду, варите, часто помешивая, 30 секунд. Добавьте в сковороду бульон, горошек и горчицу, доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите 5 минут.
  3. Верните свинину в сковороду, погрузив ее в жидкость. Посыпьте перцем и оставшейся солью. Накройте крышкой и готовьте, пока соус слегка не загустеет, свинина не прогреется, а морковь не станет мягкой, 2-3 минуты. Снимите с огня и посыпьте сливочным маслом и петрушкой.
Мягкие и сочные отбивные из свинины
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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