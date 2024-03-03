Свиные отбивные на сковороде с горошком, морковью и луком

Этот сверхбыстрый ужин — классика вкуса. В рецепте рекомендуется использовать свиные отбивные на кости. Чтобы сделать блюдо еще более изысканным, подавайте его с рисом или картофельным пюре, пишет EatingWell.
Фото: openverse.org by snowpea&bokchoi is licensed under CC BY 2.0.
Свиные отбивные на сковороде
Ингредиенты:
1 столовая ложка канолового масла
4 свиных отбивных с костями и по центру
1 чайная ложка соли
полторы чашки нарезанной моркови (около 2 средних морковок)
Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Посыпьте свиные отбивные солью и положите их в сковороду, готовьте, пока они не подрумянятся, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Достаньте свинину из сковороды и отложите в сторону.
Добавьте в сковороду морковь и лук, готовьте, часто помешивая, пока слегка не подрумянится, около 3 минут. Добавьте муку в сковороду, варите, часто помешивая, 30 секунд. Добавьте в сковороду бульон, горошек и горчицу, доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите 5 минут.
Верните свинину в сковороду, погрузив ее в жидкость. Посыпьте перцем и оставшейся солью. Накройте крышкой и готовьте, пока соус слегка не загустеет, свинина не прогреется, а морковь не станет мягкой, 2-3 минуты. Снимите с огня и посыпьте сливочным маслом и петрушкой.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ