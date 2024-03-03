Нежнейший морковный крем-суп: просто и очень полезно

Этот простой рецепт морковного супа станет настоящей находкой, если необходимо срочно израсходовать пакет моркови, забытый в ящике для продуктов. Этот шелковистый суп, приправленный луком, чесноком и свежей зеленью, подойдет как на обед, так и на ужин.
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Морковный суп
Ингредиенты:
1 столовая ложка сливочного масла
1 столовая ложка оливкового масла
1 средняя луковица, нарезанная
1 стебель сельдерея, нарезанный
2 зубчика чеснока, нарезанных
1 чайная ложка нарезанного свежего тимьяна или петрушки
5 чашек нарезанной моркови
2 стакана воды
4 чашки куриного или овощного бульона
1/2 чайной ложки соли
Свежемолотый перец по вкусу
Приготовление:
Нагрейте сливочное и растительное масло в жаровне на среднем огне, пока масло не растает.
Добавьте лук и сельдерей, варите, время от времени помешивая, до размягчения, 4-6 минут.
Добавьте чеснок и тимьян (или петрушку), варите, помешивая, до появления аромата, около 10 секунд.
Добавьте морковь, воду и бульон, доведите до сильного кипения на сильном огне. Уменьшите огонь и варите до готовности, около 25 минут.
Пюрируйте суп блендером до получения однородной массы.
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