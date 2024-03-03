Нежнейший морковный крем-суп: просто и очень полезно

Как приготовить шелковистый крем-суп из моркови

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой рецепт морковного супа станет настоящей находкой, если необходимо срочно израсходовать пакет моркови, забытый в ящике для продуктов. Этот шелковистый суп, приправленный луком, чесноком и свежей зеленью, подойдет как на обед, так и на ужин.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Морковный суп

Ингредиенты:

1 столовая ложка сливочного масла

1 столовая ложка оливкового масла

1 средняя луковица, нарезанная

1 стебель сельдерея, нарезанный

2 зубчика чеснока, нарезанных

1 чайная ложка нарезанного свежего тимьяна или петрушки

5 чашек нарезанной моркови

2 стакана воды

4 чашки куриного или овощного бульона

1/2 чайной ложки соли

Свежемолотый перец по вкусу

Приготовление:

Нагрейте сливочное и растительное масло в жаровне на среднем огне, пока масло не растает. Добавьте лук и сельдерей, варите, время от времени помешивая, до размягчения, 4-6 минут. Добавьте чеснок и тимьян (или петрушку), варите, помешивая, до появления аромата, около 10 секунд. Добавьте морковь, воду и бульон, доведите до сильного кипения на сильном огне. Уменьшите огонь и варите до готовности, около 25 минут. Пюрируйте суп блендером до получения однородной массы.