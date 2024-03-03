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Пряное жаркое с тофу: лёгкое, но очень сытное блюдо

Пряное жаркое с тофу: идеальное блюдо для любителей азиатской кухни

1:35
Еда

Согрейте прохладный вечер этим легким, но сытным блюдом. Тофу впитывает аромат этого ароматного, пряного бульона, делая его совсем не пресным, пишет EatingWell.

Пряное жаркое с тофу: идеальное блюдо для любителей азиатской кухни
Фото: Own work by Brücke-Osteuropa is licensed under Creative Commons CC0 License

Пряное жаркое с тофу

Ингредиенты:

  • 6 зубчиков чеснока, измельченных
  • 2 чайные ложки канолового масла
  • 1 столовая ложка коричневого сахара
  • твердый тофу, желательно с водой
  • 1/4 стакана соевого соуса
  • 2 чайные ложки чили-чесночного соуса
  • 4 чашки тонко нарезанной нежной зелени пак-чой
  • свежая китайская лапша
  • 1/2 стакана нарезанной свежей кинзы
  • 4 стакана овощного бульона или куриного бульона
  • свежие грибы шиитаке, без ножек и нарезанные ломтиками (около 2 чашек)
  • 2 столовые ложки тертого свежего имбиря

Приготовление:

  1. Слейте воду и промойте тофу, высушите. Разрежьте блок на кубики.
  2. Нагрейте масло в жаровне. Добавьте имбирь и чеснок, варите, помешивая, до появления аромата, около 1 минуты.
  3. Добавьте грибы и готовьте, пока они не станут мягкими, 2-3 минуты.
  4. Добавьте сахар, бульон, соевый соус и чили-чесночный соус. Накройте и доведите до кипения.
  5. Добавьте пак-чой и тофу, накройте крышкой и тушите, пока зелень не завянет, около 2 минут.
  6. Увеличьте огонь до сильного и добавьте лапшу, опуская ее в бульон. Готовьте под крышкой, пока лапша не станет мягкой, 2-3 минуты. Снимите с огня и добавьте кинзу.
Как приготовить тофу
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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