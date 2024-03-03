Пряное жаркое с тофу: лёгкое, но очень сытное блюдо

Пряное жаркое с тофу: идеальное блюдо для любителей азиатской кухни

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Согрейте прохладный вечер этим легким, но сытным блюдом. Тофу впитывает аромат этого ароматного, пряного бульона, делая его совсем не пресным, пишет EatingWell.

Фото: Own work by Brücke-Osteuropa is licensed under Creative Commons CC0 License

Пряное жаркое с тофу

Ингредиенты:

6 зубчиков чеснока, измельченных

2 чайные ложки канолового масла

1 столовая ложка коричневого сахара

твердый тофу, желательно с водой

1/4 стакана соевого соуса

2 чайные ложки чили-чесночного соуса

4 чашки тонко нарезанной нежной зелени пак-чой

свежая китайская лапша

1/2 стакана нарезанной свежей кинзы

4 стакана овощного бульона или куриного бульона

свежие грибы шиитаке, без ножек и нарезанные ломтиками (около 2 чашек)

2 столовые ложки тертого свежего имбиря

Приготовление:

Слейте воду и промойте тофу, высушите. Разрежьте блок на кубики. Нагрейте масло в жаровне. Добавьте имбирь и чеснок, варите, помешивая, до появления аромата, около 1 минуты. Добавьте грибы и готовьте, пока они не станут мягкими, 2-3 минуты. Добавьте сахар, бульон, соевый соус и чили-чесночный соус. Накройте и доведите до кипения. Добавьте пак-чой и тофу, накройте крышкой и тушите, пока зелень не завянет, около 2 минут. Увеличьте огонь до сильного и добавьте лапшу, опуская ее в бульон. Готовьте под крышкой, пока лапша не станет мягкой, 2-3 минуты. Снимите с огня и добавьте кинзу.