Суп с лапшой удон и маслянистым томатным бульоном: оригинальное блюдо в азиатском стиле

Ароматы корицы и аниса придают этому быстрому супу особый вкус. Масло придает шелковистую текстуру. Свежая лапша удон готовится всего несколько минут, но сухая лапша удон тоже подойдет. Бульон процеживать, чтобы удалить специи, не нужно. При желании специи можно просто удалить шумовкой, когда вы заливаете лапшу бульоном, пишет издание EatingWell.
Фото: Udon noodle in curry soup by pelican is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
1 чайная ложка поджаренных семян белого или черного кунжута
Приготовление:
Нагрейте каноловое масло в средней кастрюле на среднем или сильном огне.
Добавьте чесночную пасту и имбирную пасту.
Варите, постоянно помешивая, до появления аромата, около 1 минуты.
Добавьте томатную пасту, варите, постоянно помешивая, пока слегка не потемнеет, около 1 минуты.
Добавьте бульон, палочку корицы, бадьян и перец горошком, накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне.
Уменьшите огонь до среднего, чтобы поддерживать кипение, кипятить 10 минут. Добавьте сливочное масло и рыбный соус, взбивая, чтобы масло полностью растопилось.
Тем временем доведите до кипения большую кастрюлю воды. Приготовьте лапшу и разложите ее по 4 неглубоким тарелкам. Залейте каждую по 1 чашке бульона; сбрызните каждую миску 1 чайной ложкой кунжутного масла. Посыпьте зеленым луком и кунжутом.
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