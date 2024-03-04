Шеф-повар поделился тонкостями правильного размораживания рыбы

Шеф-повар Олег Томилин в разговоре с "Едимдома.ру" поделился советами о правильном размораживании рыбы, чтобы сохранить её качество наилучшим образом. Он отметил, что быстрая разморозка может негативно сказаться на структуре и качестве продукта.
Рекомендуется избегать размораживания рыбы в горячей воде, микроволновой печи, духовке или при комнатной температуре. Такие методы могут привести к потере формы, рыхлости и дряблости рыбы.
Для правильного размораживания рыбы следуйте следующей простой инструкции:
Важно начать приготовление рыбы, пока она еще остывает. Рыбу не следует доводить до комнатной температуры, так как это может способствовать размножению бактерий и привести к порче продукта. Если размораживание занимает больше времени, рекомендуется продолжать хранение рыбы в холодильнике.
В случае необходимости срочного размораживания рыбы, можно использовать следующий метод:
Если вы планируете жарить рыбу, перед приготовлением рекомендуется промокнуть её бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу. Это позволит рыбе образовать хрустящую корочку при жарке.
Правильное размораживание рыбы соблюдением этих простых инструкций позволит сохранить ее вкус, текстуру и качество и обеспечит вам отличное блюдо.
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