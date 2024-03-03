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Овощной суп в мультиварке: понравится всей семье

Овощной суп: готовится быстро в мультиварке

1:32
Еда

Этот суп готовится быстро благодаря использованию электрической мультиварки. В нем много овощей, но при этом минимум калорий. Если вы не веган, то добавьте в него немного сыра пармезан или песто, чтобы придать еще больше вкуса, сообщает издание EatingWell.

Овощной суп: готовится быстро в мультиварке
Фото: pexels.com by dhiraj jain is licensed under public domain

Овощной суп

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 стакана нарезанного лука
  • 1/2 стакана нарезанного зеленого болгарского перца
  • 2 зубчика чеснока, измельченные
  • полтора стакана нарезанной капусты
  • полтора стакана маленьких соцветий цветной капусты
  • 1 чашка нарезанной моркови
  • 1/2 стакана зеленой фасоли, нарезанной кусочками
  • 4 чашки овощного бульона
  • 1 банка нарезанных кубиками помидоров 
  • 1 лавровый лист
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 4 чашки нарезанного свежего шпината
  • 1 банка промытой фасоли каннеллини
  • 1/4 стакана нарезанного свежего базилика

Приготовление:

  1. Поместите в чашу мультиварки 2 столовые ложки масла. Нагрейте на режиме "Тушение" до горячего состояния. Добавьте лук, болгарский перец и чеснок, готовьте, часто помешивая, до мягкости.
  2. Добавьте капусту, цветную капусту, морковь и зеленую фасоль и продолжайте готовить, часто помешивая, еще 4-6 минут.
  3. Добавьте бульон, помидоры, лавровый лист и соль. Закройте крышку. Готовьте еще 5 минут.
  4. Удалите лавровый лист, затем добавьте шпинат, фасоль и базилик. 
ОВОЩНОЙ СУП - понравится всем без исключения
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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