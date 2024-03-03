Овощной суп в мультиварке: понравится всей семье

Овощной суп: готовится быстро в мультиварке

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп готовится быстро благодаря использованию электрической мультиварки. В нем много овощей, но при этом минимум калорий. Если вы не веган, то добавьте в него немного сыра пармезан или песто, чтобы придать еще больше вкуса, сообщает издание EatingWell.

Фото: pexels.com by dhiraj jain is licensed under public domain

Овощной суп

Ингредиенты:

2 столовые ложки оливкового масла

1/2 стакана нарезанного лука

1/2 стакана нарезанного зеленого болгарского перца

2 зубчика чеснока, измельченные

полтора стакана нарезанной капусты

полтора стакана маленьких соцветий цветной капусты

1 чашка нарезанной моркови

1/2 стакана зеленой фасоли, нарезанной кусочками

4 чашки овощного бульона

1 банка нарезанных кубиками помидоров

1 лавровый лист

1/2 чайной ложки соли

4 чашки нарезанного свежего шпината

1 банка промытой фасоли каннеллини

1/4 стакана нарезанного свежего базилика

Приготовление:

Поместите в чашу мультиварки 2 столовые ложки масла. Нагрейте на режиме "Тушение" до горячего состояния. Добавьте лук, болгарский перец и чеснок, готовьте, часто помешивая, до мягкости. Добавьте капусту, цветную капусту, морковь и зеленую фасоль и продолжайте готовить, часто помешивая, еще 4-6 минут. Добавьте бульон, помидоры, лавровый лист и соль. Закройте крышку. Готовьте еще 5 минут. Удалите лавровый лист, затем добавьте шпинат, фасоль и базилик.