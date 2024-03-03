Сэндвич с тунцом и огурцами: быстрый и полезный перекус

Сэндвич с салатом из огурца и тунца: каждый сможет приготовить

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Огурец придаст освежающий вкус сливочному салату из тунца в этом легком сэндвиче. Греческий йогурт придаст заправке пикантности. Добавьте немного приправы, нарезанного сельдерея или маринованного перца, чтобы еще больше усилить вкус. Подавайте с картофелем или нарезанными свежими овощами.

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Сэндвич с тунцом и огурцами

Ингредиенты:

1 банка тунца в собственном соку

3 столовые ложки обезжиренного греческого йогурта

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалота

1 столовая ложка мелко нарезанного свежего чеснока

1 столовая ложка нарезанного свежего укропа

1/2 чайной ложки чесночного порошка

1/4 чайной ложки молотого перца

1/8 чайной ложки соли

2 ломтика цельнозернового хлеба

1/2 стакана тонко нарезанных огурцов

Приготовление:

Смешайте в небольшой миске тунец, йогурт, масло, лимонный сок, лук-шалот, зеленый лук, укроп, чесночный порошок, перец и соль. Намажьте смесью тунца одну сторону каждого ломтика хлеба. Разложите ломтики огурца, сверху накройте оставшимся ломтиком хлеба. Перед подачей разрежьте сэндвич пополам по диагонали.