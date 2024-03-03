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Сэндвич с тунцом и огурцами: быстрый и полезный перекус

Сэндвич с салатом из огурца и тунца: каждый сможет приготовить

1:22
Еда

Огурец придаст освежающий вкус сливочному салату из тунца в этом легком сэндвиче. Греческий йогурт придаст заправке пикантности. Добавьте немного приправы, нарезанного сельдерея или маринованного перца, чтобы еще больше усилить вкус. Подавайте с картофелем или нарезанными свежими овощами.

Сэндвич с салатом из огурца и тунца: каждый сможет приготовить
Фото: Own work by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сэндвич с тунцом и огурцами

Ингредиенты:

  • 1 банка тунца в собственном соку
  • 3 столовые ложки обезжиренного греческого йогурта
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалота
  • 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего чеснока
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего укропа
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка
  • 1/4 чайной ложки молотого перца
  • 1/8 чайной ложки соли
  • 2 ломтика цельнозернового хлеба
  • 1/2 стакана тонко нарезанных огурцов

Приготовление:

  1. Смешайте в небольшой миске тунец, йогурт, масло, лимонный сок, лук-шалот, зеленый лук, укроп, чесночный порошок, перец и соль.
  2. Намажьте смесью тунца одну сторону каждого ломтика хлеба. Разложите ломтики огурца, сверху накройте оставшимся ломтиком хлеба.
  3. Перед подачей разрежьте сэндвич пополам по диагонали.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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