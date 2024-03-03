Сливочный салат из огурцов, редиса и помидоров: минимум усилий

Салат из огурцов, редиса и помидоров: идеальное дополнение к обеду

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Смесь хрустящих овощей делает этот полезный салат идеальным дополнением к обеду.

Фото: Photo by Gila Brand is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Сливочный салат из огурцов, редиса и помидоров

Ингредиенты:

1/2 стакана майонеза

1/2 стакана раскрошенного сыра фета

1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока и еще немного для украшения

1 столовая ложка нарезанного свежего укропа и еще немного для украшения

1 столовая ложка лимонного сока

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотого перца

1 большой огурец, нарезанный кубиками

помидоры черри, разрезанные на четвертинки

1 пучок редиса, нарезанный кубиками

1/2 средней красной луковицы, мелко нарезанной

Приготовление:

Взбейте в большой миске майонез, фету, зеленый лук, укроп, лимонный сок, соль и перец. Добавьте огурцы, помидоры, редис и лук и перемешайте. При желании украсьте еще луком и укропом.