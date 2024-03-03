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Сливочный салат из огурцов, редиса и помидоров: минимум усилий

Салат из огурцов, редиса и помидоров: идеальное дополнение к обеду

0:59
Еда

Смесь хрустящих овощей делает этот полезный салат идеальным дополнением к обеду.

Салат из огурцов, редиса и помидоров: идеальное дополнение к обеду
Фото: Photo by Gila Brand is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Сливочный салат из огурцов, редиса и помидоров

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана майонеза
  • 1/2 стакана раскрошенного сыра фета
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока и еще немного для украшения
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего укропа и еще немного для украшения
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотого перца
  • 1 большой огурец, нарезанный кубиками
  • помидоры черри, разрезанные на четвертинки
  • 1 пучок редиса, нарезанный кубиками
  • 1/2 средней красной луковицы, мелко нарезанной

Приготовление:

Взбейте в большой миске майонез, фету, зеленый лук, укроп, лимонный сок, соль и перец. Добавьте огурцы, помидоры, редис и лук и перемешайте. При желании украсьте еще луком и укропом.

Быстрый и Вкусный Салат из Огурцов
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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