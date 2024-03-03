Запечённая капуста с лимонно-чесночным соусом: хороша и как гарнир, и как самостоятельное блюдо

Эта запеченная капуста, приправленная ароматным лимонно-чесночным соусом, подходит ко всему: от курицы и стейка до тофу, сообщает издание EatingWell.
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Салат из запеченной капусты с лимонно-чесночным соусом
Ингредиенты:
1 средний кочан капусты
1/2 чайной ложки соли
1/4 стакана оливкового масла
полторы столовой ложки красного винного уксуса
1 столовая ложка лимонного сока
полторы чайной ложки дижонской горчицы
1 небольшой зубчик чеснока, натертый на терке
Молотый перец по вкусу
2 столовые ложки поджаренного нарезанного миндаля
2 столовые ложки измельченного свежего чеснока или петрушки
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите большой противень с бортиками фольгой, пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки, слегка смажьте кулинарным спреем с оливковым маслом.
Удалите с капусты все поврежденные внешние листья и разрежьте ее на 8 частей, оставив сердцевину неповрежденной, чтобы скрепить их вместе. Разложите дольки на противне. Слегка смажьте верхние дольки кулинарным спреем и приправьте солью и перцем.
Запекайте капусту 30-40 минут.
Тем временем смешайте масло, уксус, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль и перец.
Дайте капусте остыть 5 минут, затем крупно нарежьте. Переложите в неглубокую сервировочную тарелку и полейте заправкой. Перед подачей посыпьте миндалем и чесноком (или петрушкой).
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