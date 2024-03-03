Запечённая капуста с лимонно-чесночным соусом: хороша и как гарнир, и как самостоятельное блюдо

Салат из запечённой капусты с лимонно-чесночным соусом: очень вкусный

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеченная капуста, приправленная ароматным лимонно-чесночным соусом, подходит ко всему: от курицы и стейка до тофу, сообщает издание EatingWell.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Салат из запеченной капусты с лимонно-чесночным соусом

Ингредиенты:

1 средний кочан капусты

1/2 чайной ложки соли

1/4 стакана оливкового масла

полторы столовой ложки красного винного уксуса

1 столовая ложка лимонного сока

полторы чайной ложки дижонской горчицы

1 небольшой зубчик чеснока, натертый на терке

Молотый перец по вкусу

2 столовые ложки поджаренного нарезанного миндаля

2 столовые ложки измельченного свежего чеснока или петрушки

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите большой противень с бортиками фольгой, пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки, слегка смажьте кулинарным спреем с оливковым маслом.

Удалите с капусты все поврежденные внешние листья и разрежьте ее на 8 частей, оставив сердцевину неповрежденной, чтобы скрепить их вместе. Разложите дольки на противне. Слегка смажьте верхние дольки кулинарным спреем и приправьте солью и перцем.

Запекайте капусту 30-40 минут.

Тем временем смешайте масло, уксус, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль и перец.

Дайте капусте остыть 5 минут, затем крупно нарежьте. Переложите в неглубокую сервировочную тарелку и полейте заправкой. Перед подачей посыпьте миндалем и чесноком (или петрушкой).