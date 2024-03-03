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Запечённая капуста с лимонно-чесночным соусом: хороша и как гарнир, и как самостоятельное блюдо

Салат из запечённой капусты с лимонно-чесночным соусом: очень вкусный

1:36
Еда

Эта запеченная капуста, приправленная ароматным лимонно-чесночным соусом, подходит ко всему: от курицы и стейка до тофу, сообщает издание EatingWell.

Салат из запечённой капусты с лимонно-чесночным соусом: очень вкусный
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Салат из запеченной капусты с лимонно-чесночным соусом

Ингредиенты:

  • 1 средний кочан капусты
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • полторы столовой ложки красного винного уксуса
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • полторы чайной ложки дижонской горчицы
  • 1 небольшой зубчик чеснока, натертый на терке
  • Молотый перец по вкусу
  • 2 столовые ложки поджаренного нарезанного миндаля
  • 2 столовые ложки измельченного свежего чеснока или петрушки

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите большой противень с бортиками фольгой, пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки, слегка смажьте кулинарным спреем с оливковым маслом.
  • Удалите с капусты все поврежденные внешние листья и разрежьте ее на 8 частей, оставив сердцевину неповрежденной, чтобы скрепить их вместе. Разложите дольки на противне. Слегка смажьте верхние дольки кулинарным спреем и приправьте солью и перцем.
  • Запекайте капусту 30-40 минут.
  • Тем временем смешайте масло, уксус, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль и перец.
  • Дайте капусте остыть 5 минут, затем крупно нарежьте. Переложите в неглубокую сервировочную тарелку и полейте заправкой. Перед подачей посыпьте миндалем и чесноком (или петрушкой).
Невероятно Вкусный Рецепт из Капусты на Ужин
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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