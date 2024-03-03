Нутрициолог Тиханычева рассказала о пользе чечевицы для женского здоровья

Чечевица — прекрасный источник питательных веществ. Стоит недорого, доступна и полезна для здоровья.
"Чечевица, как и все бобовые, содержит много растительного белка и клетчатки, которые обеспечивают высокую насыщаемость. Она обладает высокой питательной ценностью, витаминами и микроэлементами. Благодаря низкому гликемическому индексу ее рекомендуют людям с ожирением и сахарным диабетом.
Содержащиеся в чечевице фитоэстрогены способствуют поддержанию женского здоровья. Употребление бобовых благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижение уровня холестерина в крови, работу кишечника и иммунитет", рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.
Чечевица богата железом, витамином B1 и аминокислотами, а также такими микроэлементами, как кальций, магний, калий, фосфор, железо, омега-3 и омега-6.
Употребляйте бобовые минимум 2-3 раза в неделю, а чтобы они хорошо усваивались, предварительно замачивайте и отваривайте их до полной готовности. Для усиления вкуса добавляйте в блюда такие специи, как:
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