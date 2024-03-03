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Нутрициолог Тиханычева рассказала о пользе чечевицы для женского здоровья

В чём польза чечевицы

1:18
Еда

Чечевица — прекрасный источник питательных веществ. Стоит недорого, доступна и полезна для здоровья.

В чём польза чечевицы
Фото: openverse by WordRidden is licensed under CC BY 2.0

"Чечевица, как и все бобовые, содержит много растительного белка и клетчатки, которые обеспечивают высокую насыщаемость. Она обладает высокой питательной ценностью, витаминами и микроэлементами. Благодаря низкому гликемическому индексу ее рекомендуют людям с ожирением и сахарным диабетом.

Содержащиеся в чечевице фитоэстрогены способствуют поддержанию женского здоровья. Употребление бобовых благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижение уровня холестерина в крови, работу кишечника и иммунитет", рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Чечевица богата железом, витамином B1 и аминокислотами, а также такими микроэлементами, как кальций, магний, калий, фосфор, железо, омега-3 и омега-6.

Употребляйте бобовые минимум 2-3 раза в неделю, а чтобы они хорошо усваивались, предварительно замачивайте и отваривайте их до полной готовности. Для усиления вкуса добавляйте в блюда такие специи, как:

  • зира,
  • фенхель,
  • тмин.
Чечевица. Польза и вред
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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