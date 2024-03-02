Эксперт Курбатова развенчала миф о продуктах с "отрицательной калорийностью"

Отрицательная калорийность продуктов: миф или лайфхак для худеющих

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Продукты с "отрицательной калорийностью" — это популярный миф в мире диетологии. Идея состоит в том, что некоторые продукты требуют больше энергии для переваривания, чем они сами содержат калорий, в результате чего общее количество потребляемых калорий уменьшается. Однако научных доказательств этого явления нет, рассказывает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: flickr. com by nao-cha from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Энергетический баланс.

Все пищевые продукты содержат некоторое количество энергии (калорий). Даже продукты с очень низким калорийным содержанием, такие как огурцы, сельдерей или листовые зеленые овощи, все равно содержат калории.

Термический эффект пищи (ТЭП).

Некоторые продукты, особенно богатые белками или клетчаткой, требуют больше энергии для переваривания. Однако даже этот дополнительный расход энергии не делает общее калорийное содержание продукта отрицательным.

Польза низкокалорийных продуктов.

Хотя идея продуктов с отрицательной калорийностью неверна, включение в рацион большого количества низкокалорийных, питательных продуктов, богатых клетчаткой, может способствовать потере веса и улучшению общего состояния здоровья.