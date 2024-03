Эксперт Курбатова развенчала миф о продуктах с "отрицательной калорийностью"

Продукты с "отрицательной калорийностью" — это популярный миф в мире диетологии. Идея состоит в том, что некоторые продукты требуют больше энергии для переваривания, чем они сами содержат калорий, в результате чего общее количество потребляемых калорий уменьшается. Однако научных доказательств этого явления нет, рассказывает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: flickr. com by nao-cha from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license