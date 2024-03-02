Эксперт Курбатова развенчала миф о продуктах с "отрицательной калорийностью"

Продукты с "отрицательной калорийностью" — это популярный миф в мире диетологии. Идея состоит в том, что некоторые продукты требуют больше энергии для переваривания, чем они сами содержат калорий, в результате чего общее количество потребляемых калорий уменьшается. Однако научных доказательств этого явления нет, рассказывает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Все пищевые продукты содержат некоторое количество энергии (калорий). Даже продукты с очень низким калорийным содержанием, такие как огурцы, сельдерей или листовые зеленые овощи, все равно содержат калории.
Некоторые продукты, особенно богатые белками или клетчаткой, требуют больше энергии для переваривания. Однако даже этот дополнительный расход энергии не делает общее калорийное содержание продукта отрицательным.
Хотя идея продуктов с отрицательной калорийностью неверна, включение в рацион большого количества низкокалорийных, питательных продуктов, богатых клетчаткой, может способствовать потере веса и улучшению общего состояния здоровья.
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