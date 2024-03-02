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Эксперт Курбатова развенчала миф о продуктах с "отрицательной калорийностью"

Отрицательная калорийность продуктов: миф или лайфхак для худеющих

1:13
Еда

Продукты с "отрицательной калорийностью" — это популярный миф в мире диетологии. Идея состоит в том, что некоторые продукты требуют больше энергии для переваривания, чем они сами содержат калорий, в результате чего общее количество потребляемых калорий уменьшается. Однако научных доказательств этого явления нет, рассказывает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Отрицательная калорийность продуктов: миф или лайфхак для худеющих
Фото: flickr. com by nao-cha from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
  • Энергетический баланс.

Все пищевые продукты содержат некоторое количество энергии (калорий). Даже продукты с очень низким калорийным содержанием, такие как огурцы, сельдерей или листовые зеленые овощи, все равно содержат калории.

  • Термический эффект пищи (ТЭП).

Некоторые продукты, особенно богатые белками или клетчаткой, требуют больше энергии для переваривания. Однако даже этот дополнительный расход энергии не делает общее калорийное содержание продукта отрицательным.

  • Польза низкокалорийных продуктов.

Хотя идея продуктов с отрицательной калорийностью неверна, включение в рацион большого количества низкокалорийных, питательных продуктов, богатых клетчаткой, может способствовать потере веса и улучшению общего состояния здоровья.

Вот Они: продукты с отрицательной калорийностью
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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