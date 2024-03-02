Домашний хлеб на сковороде: требуется всего несколько ингредиентов

Если у вас нет печки, то вам пригодится рецепт приготовления хлеба на сковороде. Рецепт простой, но нужно быть осторожным, чтобы не сжечь кулинарное творение. Для приготовления этого хлеба требуется всего несколько ингредиентов, пишет издание Food.News.
Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.
Хлеб на сковороде
Ингредиенты:
2 стакана муки
1/2 стакана сухого молока (по желанию)
2 чайные ложки разрыхлителя
1/2 чайной ложки соли
Вода
Подготовка:
Прежде чем добавлять воду, нарежьте масло.
Когда текстура теста станет рассыпчатой, медленно добавляйте воду, пока не получите консистенцию, похожую на замазку.
Смажьте чугунную сковороду маслом. Если его нет, то можно использовать сало. Вылейте смесь на сковороду.
Поставьте сковороду на плиту и поджаривайте примерно три-пять минут. Переверните хлеб на сковороде и поджарьте другую сторону.
Переворачивайте так хлеб несколько раз, чтобы он прожарился и не подгорел.
Когда вы решите, что хлеб готов, проткните центр хлеба зубочисткой. Если зубочистка выйдет чистой и сухой, хлеб готов. Если нет, оставьте хлеб на сковороде до готовности.
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Хлеб на сковороде. Это ПРОЩЕ, чем сходить в магазин!
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