Необычные добавки к гречке, которые разнообразят её вкус: и это не мясо

Что добавить в гречку, кроме мяса, чтобы она стала вкуснее

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая каша — это один из самых полезных продуктов и неизменный пункт любого меню для худеющих. Другое дело, что она рано или поздно может надоесть. Если каждый раз добавлять в привычную гречку разные ингредиенты, всякий раз можно получать новый интересный вкус. "Еда.ру" предлагает семь идей того, как можно разнообразить и обогатить новыми вкусовыми ощущениями гречневую кашу.

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Кокосовое молоко и куркума

Для придания гречке экзотического вкуса и аромата, можно добавить кокосовое молоко. Просто замените часть воды при варке гречки кокосовым молоком. Также стоит добавить щепотку куркумы — это не только придаст блюду красивый желтый цвет, но и добавит легкую пряность и аромат.

Соевый соус и имбирь

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного соевого соуса при варке гречки. Он придаст солёность и сделает кашу пикантной. Также можно добавить немного свежего тёртого имбиря — это придаст гречке пикантность и аромат.

Лимонный сок и свежая мята

Для освежающего и цитрусового вкуса, можно добавить немного свежевыжатого лимонного сока перед подачей. Это придаст яркость и легкую кислинку. А чтобы добавить свежести, можно посыпать готовую гречку мелко нарезанной свежей мятой.

Томаты и бальзамический уксус

Для того, чтобы гречка была ещё сочнее и ароматнее, можно добавить небольшие кусочки свежих помидоров перед подачей. Они придадут гречке яркость и сочность. Для усиления вкуса, можно приправить гречку небольшим количеством бальзамического уксуса.

Шпинат и чеснок

Еще один способ придать гречке свежести и аромата — добавление свежего шпината и натёртого чеснока. Просто добавьте немного свежего шпината и натёртого чеснока в готовую гречку, перемешайте и наслаждайтесь новым интересным вкусом.