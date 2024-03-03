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Необычные добавки к гречке, которые разнообразят её вкус: и это не мясо

Что добавить в гречку, кроме мяса, чтобы она стала вкуснее

1:56
Еда

Гречневая каша — это один из самых полезных продуктов и неизменный пункт любого меню для худеющих. Другое дело, что она рано или поздно может надоесть. Если каждый раз добавлять в привычную гречку разные ингредиенты, всякий раз можно получать новый интересный вкус. "Еда.ру" предлагает семь идей того, как можно разнообразить и обогатить новыми вкусовыми ощущениями гречневую кашу.

Что добавить в гречку, кроме мяса, чтобы она стала вкуснее
Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кокосовое молоко и куркума

Для придания гречке экзотического вкуса и аромата, можно добавить кокосовое молоко. Просто замените часть воды при варке гречки кокосовым молоком. Также стоит добавить щепотку куркумы — это не только придаст блюду красивый желтый цвет, но и добавит легкую пряность и аромат.

Соевый соус и имбирь

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного соевого соуса при варке гречки. Он придаст солёность и сделает кашу пикантной. Также можно добавить немного свежего тёртого имбиря — это придаст гречке пикантность и аромат.

Лимонный сок и свежая мята

Для освежающего и цитрусового вкуса, можно добавить немного свежевыжатого лимонного сока перед подачей. Это придаст яркость и легкую кислинку. А чтобы добавить свежести, можно посыпать готовую гречку мелко нарезанной свежей мятой.

Томаты и бальзамический уксус

Для того, чтобы гречка была ещё сочнее и ароматнее, можно добавить небольшие кусочки свежих помидоров перед подачей. Они придадут гречке яркость и сочность. Для усиления вкуса, можно приправить гречку небольшим количеством бальзамического уксуса.

Шпинат и чеснок

Еще один способ придать гречке свежести и аромата — добавление свежего шпината и натёртого чеснока. Просто добавьте немного свежего шпината и натёртого чеснока в готовую гречку, перемешайте и наслаждайтесь новым интересным вкусом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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