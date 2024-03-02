Рецепт согревающего пряного яблочного уксуса

Идеальная заправка для салата: в основе яблочный уксус

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочный уксус — полезный ингредиент. Например, он содержит дрожжи, которые помогают подавить аппетит. В сочетании со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями включение яблочного уксуса в свой рацион поможет достичь целей по снижению веса, сообщает издание Food. News. На основе яблочного уксуса можно приготовить отличную заправку для салатов и не только.

Фото: архив

Рецепт согревающего пряного яблочного уксуса

Ингредиенты:

4-5 стаканов яблочного уксуса

1/2 стакана хрена

1/2 стакана лука

1/4 стакана чеснока

1/4 стакана ломтиков имбиря

1/4 стакана женьшеня

2-3 перца чили

1/4-1/3 стакана меда (по вкусу)

Приготовление:

Нарежьте все ингредиенты и поместите их в стерилизованную стеклянную бутылку.

Влейте яблочный уксус, чтобы он покрыл все ингредиенты.

Накройте бутылку бумагой для выпечки и закройте крышкой.

Встряхивайте бутылку каждый день в течение двух недель, пока все ингредиенты полностью не смешаются с яблочным уксусом.

Храните бутылку в самом теплом месте в шкафу на кухне месяц.

Через месяц слейте и отфильтруйте остаток. Перелейте пряный яблочный уксус в чистую емкость.

Добавьте мед и хорошо перемешайте.

Как использовать:

При легких симптомах простуды перед употреблением добавьте одну чайную ложку смеси яблочного уксуса в одну чашку теплой воды. Принимайте смесь три-четыре раза в день. Добавляйте в салаты в качестве заправки. Пряную смесь яблочного уксуса можно также наносить на больные мышцы и суставы, чтобы облегчить дискомфорт.