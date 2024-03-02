Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израильские археологи обнаружили фрагменты керамической черепицы в Городе Давида
Подборка крупных сортов роз
Геймер заработал 288 тысяч долларов на продаже редкой видеоигры для NES
Россиянам назвали несколько лучших пород больших собак для жизни в семье
Ингредиенты в косметике, которых нужно избегать, если у вас сухая кожа
В Ингушетии в одном из городов введён режим КТО
Масла для здоровья: какие использовать для различных кулинарных целей
В Steam анонсировали распродажи на вторую половину 2024 года
Таможня Литвы начнёт с 11 марта конфисковывать автомобили с российскими номерами
Рецепт согревающего пряного яблочного уксуса

Идеальная заправка для салата: в основе яблочный уксус

1:46
Еда

Яблочный уксус — полезный ингредиент. Например, он содержит дрожжи, которые помогают подавить аппетит. В сочетании со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями включение яблочного уксуса в свой рацион поможет достичь целей по снижению веса, сообщает издание Food. News. На основе яблочного уксуса можно приготовить отличную заправку для салатов и не только.

Идеальная заправка для салата: в основе яблочный уксус
Фото: архив

Рецепт согревающего пряного яблочного уксуса

Ингредиенты:

  • 4-5 стаканов яблочного уксуса
  • 1/2 стакана хрена
  • 1/2 стакана лука
  • 1/4 стакана чеснока
  • 1/4 стакана ломтиков имбиря
  • 1/4 стакана женьшеня
  • 2-3 перца чили
  • 1/4-1/3 стакана меда (по вкусу)

Приготовление:

  • Нарежьте все ингредиенты и поместите их в стерилизованную стеклянную бутылку.
  • Влейте яблочный уксус, чтобы он покрыл все ингредиенты.
  • Накройте бутылку бумагой для выпечки и закройте крышкой.
  • Встряхивайте бутылку каждый день в течение двух недель, пока все ингредиенты полностью не смешаются с яблочным уксусом.
  • Храните бутылку в самом теплом месте в шкафу на кухне месяц.
  • Через месяц слейте и отфильтруйте остаток. Перелейте пряный яблочный уксус в чистую емкость.
  • Добавьте мед и хорошо перемешайте.

Как использовать:

При легких симптомах простуды перед употреблением добавьте одну чайную ложку смеси яблочного уксуса в одну чашку теплой воды. Принимайте смесь три-четыре раза в день. Добавляйте в салаты в качестве заправки. Пряную смесь яблочного уксуса можно также наносить на больные мышцы и суставы, чтобы облегчить дискомфорт.

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС в домашних условиях
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
360kuai: Запад будет недоволен подарком, который Китай сделал России
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
4 золотых правила выращивания гладиолусов: получите шикарные цветы
Всего три добавки в грунт: лук даст мощные корни и крепкие ростки
Автоматизированный звукотепловой комплекс "Пенициллин" в спецоперации Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Эта очаровательная лиана одарит не только цветами, но и вкусными ягодами
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Последние материалы
Израильские археологи обнаружили фрагменты керамической черепицы в Городе Давида
Подборка крупных сортов роз
Геймер заработал 288 тысяч долларов на продаже редкой видеоигры для NES
Россиянам назвали несколько лучших пород больших собак для жизни в семье
Ингредиенты в косметике, которых нужно избегать, если у вас сухая кожа
В Ингушетии в одном из городов введён режим КТО
Масла для здоровья: какие использовать для различных кулинарных целей
Идеальная заправка для салата: в основе яблочный уксус
В Steam анонсировали распродажи на вторую половину 2024 года
Таможня Литвы начнёт с 11 марта конфисковывать автомобили с российскими номерами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников