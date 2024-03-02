Яблочный уксус — полезный ингредиент. Например, он содержит дрожжи, которые помогают подавить аппетит. В сочетании со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями включение яблочного уксуса в свой рацион поможет достичь целей по снижению веса, сообщает издание Food. News. На основе яблочного уксуса можно приготовить отличную заправку для салатов и не только.
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Рецепт согревающего пряного яблочного уксуса
Ингредиенты:
4-5 стаканов яблочного уксуса
1/2 стакана хрена
1/2 стакана лука
1/4 стакана чеснока
1/4 стакана ломтиков имбиря
1/4 стакана женьшеня
2-3 перца чили
1/4-1/3 стакана меда (по вкусу)
Приготовление:
Нарежьте все ингредиенты и поместите их в стерилизованную стеклянную бутылку.
Влейте яблочный уксус, чтобы он покрыл все ингредиенты.
Накройте бутылку бумагой для выпечки и закройте крышкой.
Встряхивайте бутылку каждый день в течение двух недель, пока все ингредиенты полностью не смешаются с яблочным уксусом.
Храните бутылку в самом теплом месте в шкафу на кухне месяц.
Через месяц слейте и отфильтруйте остаток. Перелейте пряный яблочный уксус в чистую емкость.
Добавьте мед и хорошо перемешайте.
Как использовать:
При легких симптомах простуды перед употреблением добавьте одну чайную ложку смеси яблочного уксуса в одну чашку теплой воды. Принимайте смесь три-четыре раза в день. Добавляйте в салаты в качестве заправки. Пряную смесь яблочного уксуса можно также наносить на больные мышцы и суставы, чтобы облегчить дискомфорт.
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