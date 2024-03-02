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Молодая черемша с фасолью: вкусный и питательный гарнир

Тушёная черемша с фасолью: необычный гарнир к мясу или рыбе

1:28
Еда

Фасоль крайне питательна и полезна для организма. Она богата магнием, кальцием, марганцем, железом (особенно красные сорта), а также витаминами группы В и К. Поддерживает здоровье почек и надпочечников. Улучшает обмен веществ. Помогает нормализовать вес, наладить работу кишечника. Фасоль следует употреблять только термически обработанную, в сыром виде она токсична. Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева поделилась с читателями Pravda.Ru авторским рецептом блюда с фасолью.

Тушёная черемша с фасолью: необычный гарнир к мясу или рыбе
Фото: flickr.com by Paul Goyette is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Молодая черемша с фасолью ​

Ингредиенты:

  • 150 г молодой черемши
  • 150 г фасоли (рекомендованный сорт борлотти или кидни)
  • 2 зубчика чеснока
  • половина головки лука репчатого
  • 30 г укропа, петрушки, базилика
  • 200 г протертых томатов
  • 1 ст. л. масла гхи
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Замочите фасоль на 8 часов и отварите в подсоленной воде до готовности.
  2. Лук и чеснок порежьте кубиком, нагрейте сковороду и потомите на масле гхи до золотистости.
  3. Добавьте к луку и чесноку крупно порезанную черемшу, отварную фасоль и протертые томаты. Посолите, поперчите, накройте крышкой и тушите 10 минут.
  4. Мелко порубите укроп, добавьте в конце приготовления петрушку и базилик.
Постный салат из черемши и красной фасоли
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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