Молодая черемша с фасолью: вкусный и питательный гарнир

Фасоль крайне питательна и полезна для организма. Она богата магнием, кальцием, марганцем, железом (особенно красные сорта), а также витаминами группы В и К. Поддерживает здоровье почек и надпочечников. Улучшает обмен веществ. Помогает нормализовать вес, наладить работу кишечника. Фасоль следует употреблять только термически обработанную, в сыром виде она токсична. Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева поделилась с читателями Pravda.Ru авторским рецептом блюда с фасолью.
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Молодая черемша с фасолью
Ингредиенты:
150 г молодой черемши
150 г фасоли (рекомендованный сорт борлотти или кидни)
2 зубчика чеснока
половина головки лука репчатого
30 г укропа, петрушки, базилика
200 г протертых томатов
1 ст. л. масла гхи
Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Замочите фасоль на 8 часов и отварите в подсоленной воде до готовности.
Лук и чеснок порежьте кубиком, нагрейте сковороду и потомите на масле гхи до золотистости.
Добавьте к луку и чесноку крупно порезанную черемшу, отварную фасоль и протертые томаты. Посолите, поперчите, накройте крышкой и тушите 10 минут.
Мелко порубите укроп, добавьте в конце приготовления петрушку и базилик.
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