Молодая черемша с фасолью: вкусный и питательный гарнир

Тушёная черемша с фасолью: необычный гарнир к мясу или рыбе

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Фасоль крайне питательна и полезна для организма. Она богата магнием, кальцием, марганцем, железом (особенно красные сорта), а также витаминами группы В и К. Поддерживает здоровье почек и надпочечников. Улучшает обмен веществ. Помогает нормализовать вес, наладить работу кишечника. Фасоль следует употреблять только термически обработанную, в сыром виде она токсична. Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева поделилась с читателями Pravda.Ru авторским рецептом блюда с фасолью.

Фото: flickr.com by Paul Goyette is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Молодая черемша с фасолью ​

Ингредиенты:

150 г молодой черемши

150 г фасоли (рекомендованный сорт борлотти или кидни)

2 зубчика чеснока

половина головки лука репчатого

30 г укропа, петрушки, базилика

200 г протертых томатов

1 ст. л. масла гхи

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Замочите фасоль на 8 часов и отварите в подсоленной воде до готовности. Лук и чеснок порежьте кубиком, нагрейте сковороду и потомите на масле гхи до золотистости. Добавьте к луку и чесноку крупно порезанную черемшу, отварную фасоль и протертые томаты. Посолите, поперчите, накройте крышкой и тушите 10 минут. Мелко порубите укроп, добавьте в конце приготовления петрушку и базилик.