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Фитотерапевт Юровский назвал травы, понижающие уровень "плохого" холестерина

Салат из одуванчиков: как снизить холестерин с помощью трав

2:22
Еда

Чтобы снизить уровень холестерина в крови, можно использовать не только антиоксиданты и противовоспалительные средства, в дополнение к правильному питанию и отказу от вредных продуктов важно принимать и травы. Они могут также использоваться для профилактики у людей с избыточным уровнем "плохого" холестерина.

Салат из одуванчиков: как снизить холестерин с помощью трав
Фото: creativecommons.org by Onderwijsgek is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Так, имбирь использовался на протяжении тысячелетий как естественное средство от различных заболеваний, таких как простуда, артрит, тошнота, мигрень и гипертония. Недавние исследования показали, что имбирь также может поддерживать здоровье сердца, снижая уровень холестерина в крови. Ученые обнаружили, что употребление всего двух граммов имбиря в день может помочь снизить общий уровень холестерина и триглицеридов.

Употребление хотя бы одного грамма базилика в день оказывает благоприятное влияние на уровень глюкозы в крови натощак. Базилик также может помочь снизить уровень общего холестерина, ЛПНП и липопротеинов очень низкой плотности у пожилых людей с метаболическими заболеваниями.

Дмитрий Юровский, травник, фитотерапевт, отмечает, что в траволечении чаще всего используются разнообразные сборы. В состав таких сборов часто входит бессмертник песчаный, который целенаправленно используется при повышенном холестерине. Трава люцерны также является хорошим средством для понижения уровня холестерина в крови.

"Сок этой травы обычно пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. И уровень холестерина действительно нормализуется. Но такой быстрый эффект только у сока, который извлечь, кстати, очень сложно. Чаще всего требуется молодая поросль, но можно взять люцерновую муку. В Европе используют её довольно широко. Люцерновую муку просто добавляют в блюдо как приправу", — рассказывает травник читателям Pravda.Ru.

Эффективен в снижении холестерина и одуванчик лекарственный. Корень одуванчика можно употреблять каждое утро по 5 г на протяжении 6-8-9 месяцев. Это не только хорошее средство для понижения уровня холестерина в крови, но и для укрепления сосудов, для детокса печени, для оттока желчи. Сейчас с приходом весны можно делать салаты из одуванчика. Для этого необходимо вымочить листья в холодной подсоленной воде 20 минут.

Самые лучшие растительные средства для снижения холестерина
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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