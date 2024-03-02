Фасоль: главные преимущества для здоровья, о которых вы должны знать

Прекрасная альтернатива мясу: в чём польза фасоли

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие стараются избегать употребления фасоли, поскольку она вызывает газообразование в кишечнике. Однако она обладает множеством преимуществ, поэтому ее стоит включить в свой рацион, пишет сайт Food. News.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Фасоль — источник растительного белка.

Фасоль богата фолиевой кислотой.

Фолиевая кислота помогает организму вырабатывать эритроциты, которые переносят кислород из легких в другие ткани. Фолат также имеет решающее значение на ранних сроках беременности, поскольку помогает снизить риск врожденных дефектов.

Фасоль насыщает.

Фасоль — один из самых полезных для похудения продуктов. В ней мало жиров и калорий, но много белка и клетчатки.

Фасоль полезна для сердца.

Фасоль содержит много питательных веществ, которые помогают сохранить здоровье сердца, таких как фолиевая кислота, магний и клетчатка. Она также помогает снизить уровень аминокислоты в крови — гомоцистеина, которая может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Магний важен для поддержания здорового сердечного ритма. Он участвует в транспортировке калия, кальция и других электролитов в клетки. Наконец, содержащаяся в бобах клетчатка, особенно растворимая, может снизить всасывание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в кровоток. "Плохой" холестерин может привести к сужению артерий и повышению кровяного давления.

Фасоль регулирует уровень сахара в крови.

Фасоль может помочь контролировать уровень сахара в крови благодаря растворимой клетчатке. Этот тип клетчатки замедляет всасывание сахара в кровоток. Фасоль также имеет низкий гликемический индекс (ГИ), что означает, что она не вызывает скачка уровня сахара в крови после еды.

Бобы богаты антиоксидантами.

В бобовых содержится много витаминов, таких как С, В1, Е и К. Эти витамины действуют как антиоксиданты, защищая здоровые клетки от воспаления и повреждения.