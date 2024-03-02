Чили с фасолью: простой и быстрый рецепт блюда мексиканской кухни

Фасоль — дешевый, сытный и универсальный продукт, популярный ингредиент в различных кухнях мира. Фасоль содержит много клетчатки, белка и других необходимых питательных веществ, которые поддерживают общее состояние здоровья. Сайт Food.News поделился рецептом чили с фасолью. Это блюдо сытное и готовится всего за 30 минут. Чили идеален сам по себе на обед или ужин, но его также можно подавать в качестве гарнира.
Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Чили с фасолью
Ингредиенты:
3 измельченных зубчика чеснока
2 маленькие луковицы, нарезанные кубиками
2 банки нарезанных кубиками помидоров
1 банка черной фасоли
1 банка фасоли пинто
1 банка красной фасоли
1 стакан воды
3/4 стакана киноа
1/2 стакана томатной пасты
1/4 стакана порошка чили
2 столовые ложки сушеного орегано
2 столовые ложки оливкового масла
1 столовая ложка чесночного порошка
1 столовая ложка хрена
1 столовая ложка соевого соуса
Полторы чайной ложки соли
1 чайная ложка тмина
Приготовление:
Приготовьте киноа. Отложите в сторону.
Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и готовьте 5 минут.
Добавьте чеснок и готовьте 2 минуты. Добавьте томатную пасту, орегано и специи и готовьте 1 минуту.
Добавьте остальные ингредиенты, включая киноа. Тушите 25 минут.
Разложите перец чили по тарелкам. По желанию полейте сметаной или йогуртом.
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