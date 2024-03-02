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Чили с фасолью: простой и быстрый рецепт блюда мексиканской кухни

Чили с фасолью: это тёплое и сытное блюдо готовится всего 30 минут

1:37
Еда

Фасоль — дешевый, сытный и универсальный продукт, популярный ингредиент в различных кухнях мира. Фасоль содержит много клетчатки, белка и других необходимых питательных веществ, которые поддерживают общее состояние здоровья. Сайт Food.News поделился рецептом чили с фасолью. Это блюдо сытное и готовится всего за 30 минут. Чили идеален сам по себе на обед или ужин, но его также можно подавать в качестве гарнира.

Чили с фасолью: это тёплое и сытное блюдо готовится всего 30 минут
Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чили с фасолью

Ингредиенты:

  • 3 измельченных зубчика чеснока
  • 2 маленькие луковицы, нарезанные кубиками
  • 2 банки нарезанных кубиками помидоров
  • 1 банка черной фасоли
  • 1 банка фасоли пинто
  • 1 банка красной фасоли
  • 1 стакан воды
  • 3/4 стакана киноа
  • 1/2 стакана томатной пасты
  • 1/4 стакана порошка чили
  • 2 столовые ложки сушеного орегано
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка чесночного порошка
  • 1 столовая ложка хрена
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • Полторы чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка тмина

Приготовление:

  1. Приготовьте киноа. Отложите в сторону.
  2. Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и готовьте 5 минут.
  3. Добавьте чеснок и готовьте 2 минуты. Добавьте томатную пасту, орегано и специи и готовьте 1 минуту.
  4. Добавьте остальные ингредиенты, включая киноа. Тушите 25 минут.
  5. Разложите перец чили по тарелкам. По желанию полейте сметаной или йогуртом.
Чили кон карне (Невероятно вкусно)
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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