Чили с фасолью: простой и быстрый рецепт блюда мексиканской кухни

Чили с фасолью: это тёплое и сытное блюдо готовится всего 30 минут

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Фасоль — дешевый, сытный и универсальный продукт, популярный ингредиент в различных кухнях мира. Фасоль содержит много клетчатки, белка и других необходимых питательных веществ, которые поддерживают общее состояние здоровья. Сайт Food.News поделился рецептом чили с фасолью. Это блюдо сытное и готовится всего за 30 минут. Чили идеален сам по себе на обед или ужин, но его также можно подавать в качестве гарнира.

Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чили с фасолью

Ингредиенты:

3 измельченных зубчика чеснока

2 маленькие луковицы, нарезанные кубиками

2 банки нарезанных кубиками помидоров

1 банка черной фасоли

1 банка фасоли пинто

1 банка красной фасоли

1 стакан воды

3/4 стакана киноа

1/2 стакана томатной пасты

1/4 стакана порошка чили

2 столовые ложки сушеного орегано

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка чесночного порошка

1 столовая ложка хрена

1 столовая ложка соевого соуса

Полторы чайной ложки соли

1 чайная ложка тмина

Приготовление:

Приготовьте киноа. Отложите в сторону. Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и готовьте 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте 2 минуты. Добавьте томатную пасту, орегано и специи и готовьте 1 минуту. Добавьте остальные ингредиенты, включая киноа. Тушите 25 минут. Разложите перец чили по тарелкам. По желанию полейте сметаной или йогуртом.