Врач Мановска назвала продукт, снижающий риск развития рака груди

Какие продукты снижают риск развития онкологии

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Стратегии профилактики рака охватывают широкий спектр вариантов образа жизни, при этом пищевые привычки играют решающую роль. Какие продукты снижают риск развития онкологии — рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.

Фото: flickr.com by McKay Savage from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Крестоцветные овощи.

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста, содержат такие соединения, как сульфорафан и индол-3-карбинол. Эти вещества связаны со снижением риска развития рака благодаря их способности влиять на различные клеточные процессы. Сульфорафан, например, известен тем, что усиливает естественные процессы детоксикации организма, активируя ферменты фазы 2, которые помогают выводить канцерогены и токсины. С другой стороны, индол-3-карбинол связан с модуляцией метаболизма гормонов, особенно эстрогена, тем самым способствуя снижению риска развития гормонально-зависимых видов рака, таких как рак молочной железы.

Ягоды.

Ягоды, такие как черника, клубника и малина, богаты антоцианами и эллаговой кислотой, которые известны своими антиоксидантными и противораковыми свойствами. Было показано, что антоцианы подавляют рост раковых клеток и уменьшают воспаление, в то время как эллаговая кислота продемонстрировала способность препятствовать росту раковых клеток. Кроме того, антиоксидантные свойства этих соединений способствуют снижению окислительного стресса и повреждения ДНК, тем самым снижая риск развития рака.

Жирная рыба.

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, богата жирными кислотами омега-3, в частности эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК) и докозагексаеновой кислотой (ДГК). Эти жирные кислоты связаны со снижением риска развития некоторых видов рака, включая колоректальный рак и рак простаты. Противовоспалительные свойства жирных кислот омега-3 играют ключевую роль в модуляции иммунного ответа организма и уменьшении хронического воспаления, которое является фактором, способствующим развитию и прогрессированию рака.

Чеснок и лук.

Чеснок и лук содержат соединения серы, такие как аллицин, который продемонстрировал потенциал в ингибировании роста раковых клеток и снижении риска рака, поражающего пищеварительную систему.

Зеленый чай.

Зеленый чай содержит катехины, которые обладают антиоксидантными и противораковыми свойствами.