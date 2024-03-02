Эксперт Шамчиков дал рекомендации россиянам по выбору красной икры

На что обратить внимание при покупке красной икры

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Директор по маркетингу ГК "Русский Икорный Дом" Виталий Шамчиков рассказал читателям Pravda.Ru, на что стоит обращать внимание при выборе красной икры.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Место покупки и производитель.

Не рекомендуется покупать икру на рынках и с рук по объявлениям в интернете. Это опасно для здоровья: неизвестно происхождение продукта, соблюдался ли температурный режим при хранении.

Цена.

Настоящая красная икра высокого качества не может стоить копейки. Это дорогой продукт. Рыбу, из которой получают икру, выращивают в аквакультуре или же вылавливают в акваториях Сахалина и Камчатки. Прежде чем икра попадет в продажу, производитель несет колоссальные затраты.

Указание вида рыбы на упаковке.

Красной называют икру рыб семейства лососевых. К этому семейству относятся:

нерка,

кета,

кижуч и другие виды.

Производитель обязан на банке указывать конкретный вид рыбы, из которой произведена икра. Если написано просто "из лососевых рыб”, это должно насторожить. Скорее всего, покупатель получит имитацию икры, смесь из остатков разной рыбы или продукт низкого качества.

В 2024 году на упаковках с икрой к тому же появится обязательная маркировка. Таким образом правительство планирует защитить потребителя от фальсификата.

Внешний вид.

Оценить внешний вид икры трудно, если она спрятана в жестяную банку. Поэтому лучше покупать продукт в банках стеклянных. В таре должна быть только икра, без примесей и тем более посторонних предметов. А еще качественный продукт "сухой”, без жидкости. Икра от разных видов рыб отличается. Так, у горбуши икринки либо большие, либо среднего размера, а цвет обычно оранжевый. У кижуча и форели икра мелкая, красная или даже бордовая.