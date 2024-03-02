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Куриные сердечки с овощами: пошаговый рецепт

Нежные сердечки с овощами: получается очень вкусно

1:21
Еда

Куриные сердечки — популярный субпродукт среди хозяек. Есть масса рецептов, как приготовить это популярное блюдо. Майя Журавлева, нутрициолог, эксперт по ЗОЖ, поделилась с читателями Pravda.Ru своим вариантом на тему.

Нежные сердечки с овощами: получается очень вкусно
Фото: Own work by Poupou l'quourouce is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Нежные сердечки с овощами

Ингредиенты:

  • куриные сердечки — 200 г
  • перец болгарский — половинка
  • лук репчатый — половина головки
  • томаты в собственном соку — 200 г
  • кабачок — 150 г
  • масло гхи — 1 ст. л. (кокосовое или другое, выбирайте полезное)
  • чеснок — 1 зубчик
  • базилик
  • тимьян -1 веточка
  • соль/перец

Для украшений: кинза и другая зелень.

Приготовление:

  1. Каждое сердечко разрезать вдоль. Положить в сотейник, налить воды и тушить примерно полчаса.
  2. Перец, кабачок нарезать соломкой, лук полукольцами, чеснок мелко порубить.
  3. После того, как сердечки сварятся, воду слить.
  4. Разогреть сковородку и смазать маслом, на среднем огне обжарить лук до прозрачного состояния.
  5. К луку добавить остальные овощи и обжарить минуты 4.
  6. К овощам добавить сердечки и жарить ещё пару минут.
  7. Добавить томаты, специи и 100 г воды. Тушить минут 7. Посолить, поперчить, подавать с зеленью.
Куриные сердечки | Готовим быстро, получаются очень вкусные!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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