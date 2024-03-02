Куриные сердечки с овощами: пошаговый рецепт

Нежные сердечки с овощами: получается очень вкусно

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные сердечки — популярный субпродукт среди хозяек. Есть масса рецептов, как приготовить это популярное блюдо. Майя Журавлева, нутрициолог, эксперт по ЗОЖ, поделилась с читателями Pravda.Ru своим вариантом на тему.

Фото: Own work by Poupou l'quourouce is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Нежные сердечки с овощами

Ингредиенты:

куриные сердечки — 200 г

перец болгарский — половинка

лук репчатый — половина головки

томаты в собственном соку — 200 г

кабачок — 150 г

масло гхи — 1 ст. л. (кокосовое или другое, выбирайте полезное)

чеснок — 1 зубчик

базилик

тимьян -1 веточка

соль/перец

Для украшений: кинза и другая зелень.

Приготовление:

Каждое сердечко разрезать вдоль. Положить в сотейник, налить воды и тушить примерно полчаса. Перец, кабачок нарезать соломкой, лук полукольцами, чеснок мелко порубить. После того, как сердечки сварятся, воду слить. Разогреть сковородку и смазать маслом, на среднем огне обжарить лук до прозрачного состояния. К луку добавить остальные овощи и обжарить минуты 4. К овощам добавить сердечки и жарить ещё пару минут. Добавить томаты, специи и 100 г воды. Тушить минут 7. Посолить, поперчить, подавать с зеленью.