Зелёная фасоль с пармезаном: лёгкий гарнир, который практически готовится сам

Зелёная фасоль с пармезаном
Эта ароматная зеленая фасоль, приготовленная на пару, - идеальное решение, если вам нужен легкий гарнир, который практически готовится сам. Рецептом поделилось интернет-издание allrecipes.
Ингредиенты:
Приготовление:
Поместите насадку для приготовления пищи на пару в кастрюлю. Налейте в емкость воду и доведите до кипения. Добавьте стручковую фасоль, накройте крышкой и готовьте на пару до желаемой степени, в среднем около 5 минут.
Переложите приготовленную на пару зеленую фасоль в салатник. Добавьте оливковое масло, сыр пармезан, белый винный уксус, чеснок, соль и перец, перемешайте, дайте постоять 10 минут.
Перед подачей удалите чеснок и украсьте петрушкой.
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