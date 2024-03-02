Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские ученые начали клонирование котов
Масала: Бегство ВС Украины связано с нехваткой боеприпасов
Как избавиться от лишних килограммов к лету: бережный подход без строгих диет
Ирина Круг высказалась об участии сына в "Новой Фабрике звёзд":
Разработчики Expeditions: A MudRunner Game представили релизный трейлер
Вырастить сальвию можно как на подоконнике, так и в собственном саду
Российская студия Case разрабатывает игровой движок Case Engine
Петербуржец рассказал о том, как шторы сохранили ему жизнь при взрыве БПЛА
Маск: Донбасс и Крым должны остаться в составе России
Зелёная фасоль с пармезаном: лёгкий гарнир, который практически готовится сам

Зелёная фасоль с пармезаном: сочный гарнир на быструю руку

1:09
Еда

Зелёная фасоль с пармезаном

Зелёная фасоль с пармезаном: сочный гарнир на быструю руку
Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Эта ароматная зеленая фасоль, приготовленная на пару, - идеальное решение, если вам нужен легкий гарнир, который практически готовится сам. Рецептом поделилось интернет-издание allrecipes.

Ингредиенты:

  • 500 г свежей зеленой фасоли
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 3 столовые ложки тертого сыра пармезан
  • 2 столовые ложки белого винного уксуса
  • 3 зубчика чеснока, порезанных ломтиками
  • 1 щепотка соли
  • 1 щепотка молотого черного перца
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

Приготовление:

Поместите насадку для приготовления пищи на пару в кастрюлю. Налейте в емкость воду и доведите до кипения. Добавьте стручковую фасоль, накройте крышкой и готовьте на пару до желаемой степени, в среднем около 5 минут.

Переложите приготовленную на пару зеленую фасоль в салатник. Добавьте оливковое масло, сыр пармезан, белый винный уксус, чеснок, соль и перец, перемешайте, дайте постоять 10 минут.

Перед подачей удалите чеснок и украсьте петрушкой.

 

Стручковая фасоль с чесноком и соевым соусом — видеорецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Владимир Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят армию РФ
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Поднят флаг РФ в Новомихайловке, выживший боевик ССО рассказал о провале Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Эта очаровательная лиана одарит не только цветами, но и вкусными ягодами
Почему нельзя поливать "незамерзайкой" лобовое стекло при прогреве авто
Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников
Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников
Последние материалы
Маск: Донбасс и Крым должны остаться в составе России
Primates: обнаружен второй случай отбирания шимпанзе добычи у других животных
Исследование: самые бесполезные опции в современных автомобилях
Пилочный маникюр: как делается процедура и кому подойдет
Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Кинолог Голубев напомнил об обязательной регистрации собак
Как собаки понимают речь человека
Технологический прогресс и наука: пересмотр роли черники в питании
Фильм "Мастер и Маргарита" собрал в прокате больше 2 миллиардов рублей
Главный конструктор: БМП-3 способны проезжать по минам, не вызывая детонации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников