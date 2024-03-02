Зелёная фасоль с пармезаном: лёгкий гарнир, который практически готовится сам

Зелёная фасоль с пармезаном: сочный гарнир на быструю руку

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Зелёная фасоль с пармезаном

Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Эта ароматная зеленая фасоль, приготовленная на пару, - идеальное решение, если вам нужен легкий гарнир, который практически готовится сам. Рецептом поделилось интернет-издание allrecipes.

Ингредиенты:

500 г свежей зеленой фасоли

3 столовые ложки оливкового масла

3 столовые ложки тертого сыра пармезан

2 столовые ложки белого винного уксуса

3 зубчика чеснока, порезанных ломтиками

1 щепотка соли

1 щепотка молотого черного перца

2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

Приготовление:

Поместите насадку для приготовления пищи на пару в кастрюлю. Налейте в емкость воду и доведите до кипения. Добавьте стручковую фасоль, накройте крышкой и готовьте на пару до желаемой степени, в среднем около 5 минут.

Переложите приготовленную на пару зеленую фасоль в салатник. Добавьте оливковое масло, сыр пармезан, белый винный уксус, чеснок, соль и перец, перемешайте, дайте постоять 10 минут.

Перед подачей удалите чеснок и украсьте петрушкой.