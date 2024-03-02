Ролл с авокадо и салат с рыбой: оригинальные идеи для ужина

Что приготовить на ужин: подборка авторских рецептов

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова поделилась с читателями Pravda.Ru двумя рецептами простых блюд, которые идеально подойдут для ужина.

Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

Ролл на бездрожжевом лаваше

Бездрожжевой лаваш

Козий сыр

Авокадо

Кинза

Кедровые орехи или кешью

Лимонный сок

Пучок зелени

Слайсы говяжьего языка

Приготовление:

Сначала приготовим соус песто. Для соуса песто понадобятся: авокадо, кинза, кедровые орешки или кешью, соль и лимонный сок. Все ингредиенты нужно тщательно измельчить в блендере. Соус готов!

Теперь возьмите бездрожжевой лаваш, намажьте его соусом песто, сверху выложите козий сыр, слайсы говяжьего языка и мелко порубленную зелень. Все это сверните в ролл, нарежьте на части и подавайте к столу.

Тёплый салат с рыбой

Морская рыба

Томат

Болгарский перец

Зелень

Приготовление:

Рыба богата Омега-3. Если вы не пьете рыбий жир, то чаще готовьте рыбные блюда. Возьмите сырую морскую рыбу (например, горбушу, скумбрию, семгу), разделайте на филе и нарежьте небольшими кусочками. Запеките в духовке.

Готовую рыбу выложите на тарелку. К ней добавьте болгарский перец, нарезанный соломкой, и томат, измельченный на кубики, а также зелень. В качестве заправки для салата используйте смесь лимонного сока и оливкового масла.